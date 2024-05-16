Ege Üniversitesi Öğrencileri Yapay Zeka Destekli İHA ile TEKNOFEST'e Katılacak - Son Dakika
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Teknoloji

Ege Üniversitesi Öğrencileri Yapay Zeka Destekli İHA ile TEKNOFEST'e Katılacak

Ege Üniversitesi Öğrencileri Yapay Zeka Destekli İHA ile TEKNOFEST\'e Katılacak

Ege Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Ege Vortex Takımı, yapay zeka destekli İHA ile Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak. Takım kaptanı Görkem Bütev, İHA'nın tam otonom uçuş özelliklerine sahip olduğunu ve yapay zeka ile görevlerini pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirebildiğini belirtti. Proje için üniversitenin sağladığı laboratuvarlarda multidisipliner bir çalışma yürütüldü.

16.05.2024 10:47
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Ege Üniversitesinin (EÜ) farklı akademik birimlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin kurduğu Ege Vortex Takımı, yapay zeka destekli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Öğrencisi ve Takım Kaptanı Görkem Bütev, projenin TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması için dizayn edildiğini aktardı.

Tasarladıkları İHA'nın tam otonom uçuş özelliklerine sahip olduğunu, yapay zeka ile havada kendi kararını alabilme, iniş-kalkış dahil tüm görevlerini pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirebilme özelliklerine sahip olduğunu anlatan Bütev, şunları kaydetti:

"Havada görüntü işleme özelliğine sahip olan aracımızın aviyonik ve tüm sistem tasarımı takımımızca özgün olarak tasarlanmış ve test aşamalarına geçilmiştir. Oluşturulan sistem mimarisi ve kullanılacak itki sistemi ile uçağın elektrik ihtiyacını karşılayacak olan ana güç sistemi, yerli ve milli imkanlar ile tamamen takımımızca tasarlanmıştır. Çift dihedral ve martı kanat dış tasarımına sahip olan uçağımız it dalaşı da dahil olmak üzere çoğu görevi icra edebilecek şekilde tasarlandı. Uzun menzil telemetri sistemine sahip olan İHA, yer kontrol istasyonu ile kesintisiz haberleşebilmektedir."

Proje için üniversitenin sağladığı laboratuvarlarda multidisipliner bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bütev, Miraç Kazan, Eray Gündüz, Beyzanur Öztürk, Azra İpek Ankara, Selenay Akbaba, Gülser Girgin, Oğuzhan Duğrut, Tekcan Yılmaz ile Mutlucan Ateş'ten oluşan ekibin gece gündüz çalışarak bu eseri ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Ege Üniversitesi Öğrencileri Yapay Zeka Destekli İHA ile TEKNOFEST'e Katılacak - Son Dakika

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