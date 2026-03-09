Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu Sayısında Büyük Artış - Son Dakika
Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu Sayısında Büyük Artış

Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu Sayısında Büyük Artış
09.03.2026 18:28
Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi son bir yılda önemli bir büyüme kaydetti. Artan talebe paralel olarak ülke genelinde kurulan şarj istasyonlarının sayısı hızla artarken, hızlı şarj kapasitesinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Temel, Türkiye'de elektrikli araç dönüşümünün kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek, şarj altyapısındaki artışın kullanıcı güvenini güçlendirdiğini ve pazarın büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi son bir yılda dikkat çekici bir ivme kazandı. Artan talebe paralel olarak ülke genelinde kurulan şarj istasyonu sayısı önemli ölçüde artarken, hızlı şarj kapasitesi de rekor seviyelere ulaştı. Sektör temsilcilerine göre altyapı yatırımlarındaki bu hızlanma, elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasında belirleyici rol oynuyor.

"DÖNÜŞÜM GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTAYA ULAŞTI"

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Temel, konuyla ilgili değerlendirmesinde Katılım Enerji'nin şarj altyapısı yatırımlarıyla sektörün öncü aktörlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Türkiye'de elektrikli araç dönüşümü artık geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Şarj istasyonu sayısındaki artış ve hızlı şarj kapasitesindeki büyüme, kullanıcı güvenini artırırken pazardaki genişlemeyi de hızlandırıyor. Katılım Enerji olarak güçlü altyapı yatırımlarımızla bu dönüşümün öncülerinden biri olmayı sürdürüyoruz," dedi.

HIZLI ŞARJ ÜNİTELERİ ANA ULAŞIM KORİDORLARINDA

Enerji ve otomotiv sektöründen paylaşılan verilere göre yeni nesil hızlı şarj üniteleri özellikle ana ulaşım koridorları, büyükşehirler ve turizm bölgelerinde yoğunlaşıyor. Altyapı yatırımlarındaki artışın elektrikli otomobil satışlarına da yansıdığı görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI 200 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 200 bine yaklaşması, pazardaki dönüşümün hız kazandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, güçlü şarj altyapısı ile satışlardaki artışın birbirini besleyen bir döngü oluşturduğunu vurgularken, önümüzdeki dönemde hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının artarak devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor.

