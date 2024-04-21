Ortaya çıkan son sızıntılar, elektrikli bir Nissan Micra modelinin bu yıl karşımıza çıkacağını gösteriyor. Son çeyrekte tanıtılması beklenen aracın, emsallerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Hakkındaki ilk iddialar birkaç yıl önce ortaya çıkan hatchback modelinin, Nissan ile Renault arasında yapılacak olan kapsamlı bir iş birliğiyle üretileceği konuşuluyor. Micra fanlarını oldukça sevindiren bu gelişme, segmentte kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Elektrikli Nissan Micra yakında görücüye çıkacak
Önümüzdeki senelerde tam 5 farklı elektrikli modelini satışa sunacağını açıklayan Nissan, bu araçlardaki maliyetleri gözle görülür ölçüde düşürerek kar oranlarını artırmak istiyor. Ayrıca markanın çevreyi koruma anlamında da çok daha sürdürülebilir malzemeler kullanacağı öne sürülüyor. Renault 5 ile aynı platform üzerine yapılması beklenen yeni nesil Micra'nın, tek şarjda 400 kilometrelik bir menzile ulaşacağı söylenmekte.
Fakat aracın 300 kilometre menzile sahip olan daha uygun fiyatlı bir modelinin de satışa çıkabileceği iddia ediliyor. Ariya Crossover modeline oldukça benzeyeceği belirtilen modelin, öncekine göre %30 civarında daha az maliyetle üretilmesi de gündemde.
Elektrikli araç sektöründeki yatırımlarını artırması beklenen Nissan'ın, önümüzdeki dönemde nasıl modellerle karşımıza çıkacağı merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nissan yeni nesil elektrik araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Nissan marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Elektrikli Nissan Micra Yakında Görücüye Çıkacak - Son Dakika
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