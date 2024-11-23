Elon Musk, Airdrop ile 646 Kat Para Kazandı - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, Airdrop ile 646 Kat Para Kazandı

Teknoloji devi Elon Musk, Airdrop teknolojisi sayesinde 646 kat para kazandı. Musk'ın bu başarısı, Airdrop teknolojisinin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu teknoloji, dijital para birimlerinin kullanıcılarına belirli bir miktar para birimi dağıtma işlemi olarak tanımlanıyor. Musk'ın bu başarısı, teknoloji ve finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.

23.11.2024 12:53
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Elon Musk, Donald Trump'ın seçim galibiyetinin en büyük kazananlarından biri oldu. Elektrikli araç şirketi Tesla hisselerinde yaşanan rallinin ardından Musk'ın servetini rekor seviyeye taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti yaklaşık 348 milyar dolara çıktı.

Trump'ın en büyük destekçisi konumunda olan Musk, Kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağışlamıştı.

Musk'ın mal varlığı seçimden bu yana 84 milyar dolar arttı. 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

TESLA HİSSELERİ YİNE ARTTI

Musk'ın servetinde Tesla'nın hisselerinde dün yaşanan yüzde 3,8'lik artış etkili oldu. Ayrıca yapay zeka girişimi xAI'ın bir finansman turunda 5 milyar dolar topladı ve şirketin değeri 50 milyara yükseldi. Dünyanın en zengin ismi olan Musk'ın serveti bu yıl yüzde 119 arttı.

İKİNCİ JEFF BEZOS

Listenin ikinci sırasında ise 219 milyar dolar mal varlığı bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. Analistlere göre Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından Tesla'nın ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentileri satın alınmaya başladı.

Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Airdrop ile 646 Kat Para Kazandı - Son Dakika

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