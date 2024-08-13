Elon Musk'ın Trump ile yaptığı sohbete teknik sorunlar gölge düştü - Son Dakika
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Elon Musk'ın Trump ile yaptığı sohbete teknik sorunlar gölge düştü

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın, sahibi olduğu X platformunda Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile yaptığı sohbete teknik sorunlar gölge düşürdü. Sohbette göç, enflasyon ve diğer konular ele alındı. Musk, Trump'a desteğini yineledi. Ancak, birçok kullanıcı bağlantı sorunu yaşadı ve Musk bunu bir siber saldırıya bağladı.

13.08.2024 12:54
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Jessica Murphy/ BBC News

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın, sahibi olduğu X platformunda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ile yaptığı sohbete teknik sorunlar gölge düşürdü.

Musk’ın Trump’a göç ve enflasyon gibi konularda dostane sorular sorduğu sohbet planlanandan 40 dakikadan fazla geç başlarken, birçok kullanıcı bağlanmakta zorlandı.

Görüşme, aslında bir röportaj olarak duyurulmuştu ama Trump bir dizi temelsiz iddiayı dillendirirken, Elon Musk iddiaların üzerine gitmedi.

Musk söyleşide 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak Trump’a desteğini yineledi.

Musk ayrıca, teknik sorunlardan bir siber saldırıyı sorumlu tuttu ancak BBC’ye konuşan bir uzman bunun pek muhtemel olmadığını söyledi.

Musk son dönemde, siyasette giderek nüfuzu artan bir isme dönüşürken, Trump’ın kampanyasına destek veren yeni bir siyasi komiteye dahil oldu.

Musk sohbetin bir noktasında Trump’a “Amerika bir yol ayrımında ve refaha giden yol sizsiniz ve Kamala da tam tersi” dedi.

Musk ve Trump sohbette, geçen ay Pennsylvania eyaletinde eski başkana karşı girişilen suikast girişiminden Trump’ın ABD’de İsrail’deki “Demir Kubbe” gibi bir füze savunma sistemi inşa etme isteğinde ve kampanyasının başlıca unsurlarından biri olan göçe dek birçok konuyu ele aldı.

Trump ayrıca, Kasım’da seçimi kazanması halinde, federal Eğitim Bakanlığını kapatıp, bu sorumluluğu eyalet yönetimlere vermek olacağını belirtti.

Geçmişte internet üzerinden birbirlerine eleştiriler yönelten Musk ve Trump arasındaki ilişki son yıllarda değişti.

X üzerindeki sohbetleri dostaneydi ve birbirlerine övgüler yağdırdılar.

Daha önce elektrikli araçlara şüpheyle bakan ve bu araçlara verilen federal sübvansiyonları keseceğini söyleyen Trump, Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla’yı övdü.

Trump: Tesla'nın ürünleri harika

Trump geçtiğimiz günlerde Musk’ın desteği nedeniyle elektrikli araçlara destek vermekten “başka seçeneği olmadığını” belirtmişti ve sohbette de Tesla’nın ürünlerine “harika” dedi.

Birçok kullanıcı X’teki canlı yayına bağlanmakta zorlanırken, Musk X’teki bir paylaşımında platforma düzenlenen “büyük bir DDos saldırısını” sorumlu tuttu.

DDos saldırılarında bir internet sitesine fazla yüklenilerek, erişimi engellemek amaçlanıyor.

Ancak Singapur’daki Stratejik Siber ortam ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin direktörü Anthony Lim BBC’ye yaptığı açıklamada “Bir DDoS saldırısında çok büyük miktarda sinyal, aksatmak için internetteki bir hedefe gönderilir. Bur internet sitesindeki ya da platformdaki sadece tek bir hizmeti etkilemesi pek olası değil” dedi.

Lim ayrıca, çok sayıda kullanıcının sohbeti izlemeye çalışmasının, kesintiye neden olabileceğini ekledi.

Sohbette aynı zamanda, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre saldırısından sonra platformdan atılan, Trump’ın X’e dönüşü oldu.

Trump’ın X’teki hesabından kampanya reklamları yayımlanırken, eski Başkan Musk tarafından 2022’de açılan X hesabından sadece bir paylaşım yaptı.

Kendisine ait Truth Social platformundan sık sık paylaşım yapan Trump’ın X’i daha sık kullanıp kullanmayacağı belirsiz.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın Trump ile yaptığı sohbete teknik sorunlar gölge düştü - Son Dakika

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