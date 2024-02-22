Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Son zamanlarda X üzerinden özgür söylem ifadelerine dikkat çeken Musk, bu kapsamda medyaya yeni bir soluk getirdi. Adaylık da Norveçli milletvekili Marius Nilsen tarafından sunuldu.
Elon Musk Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
Milletvekili Marius Nilsen, SpaceX'in Starlink aracılığıyla Ukrayna'ya uydu interneti sağladığını ifade etti. İnternet bağlantısı, Rusya'nın bölgeyi işgal edip iletişimi kesmesinin ardından Ukraynalı vatandaşların iletişim kurmasına olanak tanıdı. Bu aşamada Elon Musk'ın önemli işler başardığını hatırlattı.
Nilsen ayrıca Musk'ın ifade özgürlüğünü savunmasının ve önemli meseleleri tartışmaya açmasının altını çizdi. Elon Musk, ödülün sahibi olarak seçilmesi halinde, insani yardım çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü alan Norman Borlaug gibi diğer iş insanlarının arasına katılmış olacak.
312132132
Ancak milletvekili ile aynı görüşte olmayan birçok kişi bulunuyor. Satın aldığı Twitter'daki içerik moderasyonu konusunda büyük tartışmalara yol açan Musk, özgür söylem yerine kısıtlama yapmakla suçlandı. Bu da adaylığın sorgulanmasına yol açtı.
Elon Musk ayrıca platformu satın aldıktan bir süre sonra, yasaklanmış olan bazı tartışmalı hesapları yeniden açtı. Eski Başkan Donald Trump'ın hesabını açmasına rağmen, herhangi bir paylaşım yapılmadığının altını çizmek gerekiyor.
Musk; Tesla ve SpaceX'in yanı sıra The Boring Company ve beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Neuralink'i de yönetiyor.
Nobel Barış Ödülü'nün 2023 yılında Nergis Muhammedi'ye verildiğini hatırlatalım. İranlı insan hakları savunucusu olan Muhammedi, 20 yılı aşkın süredir kadın hakları için mücadele etmesiyle tanınıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi - Son Dakika
Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?