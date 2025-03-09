Elon Musk\'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski\'ye: Sessiz ol küçük adam

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticiliği yapan Elon Musk, geçtiğimiz gün X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Eğer onu (Starlink) kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" dedi.

POLONYA'DAN TEPKİ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk'ın açıklamasına tepki gösterdi. Sikorski, "Ukrayna için Starlink'in maliyeti Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar olarak ödeniyor" ifadelerini kullanarak; "Saldırganlığın kurbanını tehdit etmenin etiği bir yana, eğer SpaceX güvenilmez bir sağlayıcı olduğunu kanıtlarsa, başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız" dedi.

ELON MUSK'TAN OLAY İFADE

Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye cevap verdi.

Musk yanıtında "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.