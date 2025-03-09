Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

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ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye verdiği yanıtta ''Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz'' ifadelerini kullandı.

09.03.2025 21:28  Güncelleme: 22:55
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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticiliği yapan Elon Musk, geçtiğimiz gün X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Eğer onu (Starlink) kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" dedi.

POLONYA'DAN TEPKİ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk'ın açıklamasına tepki gösterdi. Sikorski, "Ukrayna için Starlink'in maliyeti Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar olarak ödeniyor" ifadelerini kullanarak; "Saldırganlığın kurbanını tehdit etmenin etiği bir yana, eğer SpaceX güvenilmez bir sağlayıcı olduğunu kanıtlarsa, başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız" dedi.

ELON MUSK'TAN OLAY İFADE

Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye cevap verdi.

Musk yanıtında "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk\'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski\'ye: Sessiz ol küçük adam

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tuna Han:
    adamlarda güç para şu adamın parası Bizim ülkenin 2 katı sadece bir adam bizim ülkeden Zengin teknoloji herşey var bu ego az bile bizim baştakilerin neyi var dünyaya kibirli kibirli havalar atıyorlar ekpye şahit olunca bu adamları ayakta alkışlıyorum 34 76 Yanıtla
  • Şener Yüngül:
    Trump ve Elon dünyanın başına beladır.Avrupanin akıllanır kendi ordusunu kurması mecburidir. 86 5 Yanıtla
  • ROZA BEBE:
    Tüm kibirli müstekbirlerin sonu Allah'ın izniyle KARUN'un akibeti gibi olacaktır 85 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Trump ile Elon paranın esiri olmuşlar her şeyi para ile satın alınabilir sanıyorlar .Grönlant ,Kanada örnekleri ortada. ...Adamlık kuruş ile değil duruş ile ölçülür. Ama sizde yok kovboy artıkları . 50 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Dünya 3.dünya savaşına doğru çok hızlı bir yolculuğa başladı bakalım ne zaman neler olacak görücez 30 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Sende ölümlüsün kendini birşey sanıyorsun..sen ve trump süper geri kafalısınız 26 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    iki cambaz bir ipte oynamaz sene bitmeden başkan turpla bu hıyar birbirine girecek demedi demeyin. 24 1 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    senide yiyecekler Tramp seni bitirir 19 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Kendini çok zeki sanıyorsun değilmi Sen çok zeki olsaydın gerçekleri doğruları görüp ahlaklı bir insan olurdun..o yüzden benim gözümde sende trumpta geri kafalısınız 19 0 Yanıtla
  • 81855655As:
    bu adan ne kadar şımarık. 14 1 Yanıtla
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