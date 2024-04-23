En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar - Son Dakika
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Teknoloji

En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar

En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon satın alırken dikkate almanız gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlar arasında kamera kalitesi, batarya ömrü, şarj hızı, ekran özellikleri ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ancak bu teknik detayların yanı sıra cihazın yaydığı radyasyon miktarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşte sağlığınız için en az radyasyon yayan akıllı telefonlar… Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından paylaşılan en az radyasyon yayan telefonlar listesine baktığımızda ZTE Blade V10'un zirvede yer aldığını görüyoruz. Cihazın SAR değeri kafa için 0.13 W/kg, vücut için 0.22 W/kg. İkinci sırada ise Samsung Galaxy Note 10+ ve onun ardında Samsung Galaxy Note 10 yer alıyor. İki modelin yaydığı radyasyon ise kafa ve vücut için sırasıyla 0.19 W/kg – 0.28 W/kg ve 0.21 W/kg – 0.29 W/kg. En az radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı; ZTE Blade V10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10, LG G7 ThinQ, Huawei P30, Xiaomi Redmi Note 2, Honor X8, Apple iPhone 11, Realme GT Neo 3, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A23, OPPO Reno7, Xiaomi 12X, OnePlus 10 Pro, Vivo X8, Google Pixel 6, Motorola Moto G50 5G, Realme GT Neo 2, Samsung Galaxy A73 5G, OPPO Find X5 Lite.

23.04.2024 23:10  Güncelleme: 23:14
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Akıllı telefon satın alırken dikkate almanız gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlar arasında kamera kalitesi, batarya ömrü, şarj hızı, ekran özellikleri ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ancak bu teknik detayların yanı sıra cihazın yaydığı radyasyon miktarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşte sağlığınız için en az radyasyon yayan akıllı telefonlar…

En az radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.

En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar

Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından paylaşılan en az radyasyon yayan telefonlar listesine baktığımızda ZTE Blade V10'un zirvede yer aldığını görüyoruz. Cihazın SAR değeri kafa için 0.13 W/kg, vücut için 0.22 W/kg. İkinci sırada ise Samsung Galaxy Note 10+ ve onun ardında Samsung Galaxy Note 10 yer alıyor. İki modelin yaydığı radyasyon ise kafa ve vücut için sırasıyla 0.19 W/kg – 0.28 W/kg ve 0.21 W/kg – 0.29 W/kg.

Bu modelleri almayın! En fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu

En az radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;

SıraModelSAR (Kafa)SAR (Vücut)1ZTE Blade V100.13 W/kg0.22 W/kg2Samsung Galaxy Note 10+0.19 W/kg0.28 W/kg3Samsung Galaxy Note 100.21 W/kg0.29 W/kg4LG G7 ThinQ0.24 W/kg0.32 W/kg5 Huawei P300.33 W/kg0.41 W/kg6 Xiaomi Redmi Note 20.34 W/kg0.42 W/kg7Honor X80.84 W/kg1.02 W/kg8 Apple iPhone 110.95 W/kg1.13 W/kg9Realme GT Neo 30.91 W/kg1.09 W/kg10Samsung Galaxy A53 5G0.90 W/kg1.08 W/kg11Samsung Galaxy A230.90 W/kg1.08 W/kg12OPPO Reno70.89 W/kg1.07 W/kg13Xiaomi 12X0.88 W/kg1.06 W/kg14OnePlus 10 Pro0.87 W/kg1.05 W/kg15 Vivo X800.86 W/kg1.04 W/kg16 Google Pixel 60.85 W/kg1.03 W/kg17 Motorola Moto G50 5G0.85 W/kg1.03 W/kg18Realme GT Neo 20.84 W/kg1.02 W/kg19Samsung Galaxy A73 5G0.84 W/kg1.02 W/kg20OPPO Find X5 Lite0.83 W/kg1.01 W/kg

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar - Son Dakika

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