Engelli Arkadaşlardan Yangınla Mücadele Helikopteri - Son Dakika
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Engelli Arkadaşlardan Yangınla Mücadele Helikopteri

Engelli Arkadaşlardan Yangınla Mücadele Helikopteri
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TEKNOFEST'te tanışan iki engelli, orman yangınlarına müdahale edecek insansız helikopter geliştirdi.

TEKNOFEST'te tanışan iki engelli arkadaş, orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere insansız yangın söndürme helikopteri geliştirdi.

TEKNOFEST'te tanışan engelli Tamer Türkay Sabır (28) ve Eyüp Erkan (26), orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere insansız yangın söndürme helikopteri geliştirdi. Tasarlanan helikopterin testleri gerçekleştirilirken, iki arkadaş projeyi daha büyük ve yapay zeka destekli hale getirmeyi hedefliyor.

"İnsansız yangın söndürme helikopteri yaptık"

İnsansız yangın söndürme helikopterinin tasarım sürecini anlatan Tamer, projeyi insanların giremediği bölgelere müdahale edebilmek amacıyla geliştirdiklerini belirterek, "Bir insansız yangın söndürme helikopteri yaptık. İki engelli arkadaş yaptık. İnsanların giremeyeceği yere helikopterlerin girmesini umduğumuz için insansız yangın helikopteri yapmak durumunda kaldık" dedi.

Teknolojiye olan ilgisinin ailesinden geldiğini ifade eden Tamer Sabır, "Anne ve baba teknoloji ürünleri ile ilgilendiği için genetik olarak geliyor. Annem ve babam mühendis olduğu için. Annem Ege Üniversitesi'nden teknoloji mezunu. Baba da Bilgi Teknolojilerinden Hacettepe Üniversitesi'nden mezun" diye konuştu.

"Doğa yanıyor, hayvanlarımız da yanıyor"

Projenin ortaya çıkış sürecini anlatan Tamer, yangınlara hızlı müdahale amacı taşıdıklarını belirterek, "Yangınlar çıkıyor. İnsanlar sigaranın külünü yere atıyor, doğa yanıyor, hayvanlarımız yanıyor. Onun için bir ürün tasarladık" ifadelerini kullandı.

"Helikopter doğrudan algıladığı yere gidiyor, yangını söndürüyor"

Helikopterin yangını algılayarak müdahale edebilmesi için kamera ve kumanda sistemleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tamer, "Hem kameralı sistemle görebilen, direkt yangın çıktığında bir düğmeye bastığında direkt bilgi sisteme düşüyor. Ondan sonra helikopter doğrudan algıladığı yere gidiyor, yangını söndürüyor" dedi.

Tamer, yangın söndürme sisteminin çalışma prensibini ise akvaryumlarda kullanılan hava motorundan esinlenerek oluşturduklarını belirtti. Sistemde iki hazne bulunduğunu aktaran Tamer, su ve katı sabunun hava motoru aracılığıyla birleştirilerek köpük oluşturduğunu ve kumanda sistemiyle yangına müdahale edildiğini ifade etti.

Geliştirdikleri helikopterin testlerini gerçekleştirdiklerini belirten Tamer, "Testlerin hepsi gerçekleşti. Ürün uçtu, yangını söndürdü" ifadelerini kullandı.

Bir sonra ki adım yapay zeka entegrasyonu

Bir sonraki aşamada daha büyük bir model geliştirmek istediklerini söyleyen Tamer Sabır, yeni modelde alüminyum gövde, yapay zeka ve güneş paneli kullanmayı planladıklarını belirterek, "Daha büyük, daha kaldıraçlı, daha bir ileriki teknoloji, belki yapay zekayı da koyabilirim. Bir de güneş paneli koyacağım" diye konuştu.

"Ateş algılama sistemi var"

Helikopterin dronlardan farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Tamer, hızlı yükselme ve yangın algılama sistemine dikkati çekerek, "Drondan farklı, hızlı bir şekilde yükseliş sistemi, ateş algılama sistemi var. Kumandadan ya da telefondan uygulaması da olacak" ifadelerini kullandı.

"Ek olarak takacağımız şey kamera sistemi"

Yeni model üzerinde kamera ve güneş paneli çalışmalarının sürdüğünü belirten Tamer Sabır, "Sadece ek olarak takacağımız şey kamera sistemi. Kamera sistemini bir alt tarafa bağlayacağız. Bir de güneş paneli. Her an her şey olabilir. Pili bitebilir. Şarj edilebilecek piller de çok çabuk bitiyor" ifadelerini kullandı.

Motorlu Araçlar Teknoloji alanından mezun olduğunu ifade eden Eyüp Erkan, projede motor ve elektrik sistemlerini geliştirdiğini belirtti.

"22 fite kadar havada kalıyor"

Helikopterin kullanım amacını anlatan Erkan, yangının erken tespit edilmesine vurgu yaparak, "KİRPİ ROCKET helikopterde iki tane çift elektrik motor seçeneği mevcuttur. İki tane motorla 22 fite kadar havada kalma seçeneği mevcut. Hepsi elektrikli kablolar üzerine kartuşlara bağlı. Şimdi iki seçenekli helikopterimiz mevcut. Birinde TÇK 1. nesil, birinde TÇK 2.4 nesil" diye konuştu.

Eyüp Erkan, helikopterin pil ve motor sistemlerinin yanı sıra elektrik bağlantı tesisatının bulunduğunu belirterek, kamera sisteminin de daha aktif hale getirileceğini söyledi. Erkan, kamera sisteminde yapılacak düzenlemeyle yangının renk değişimi üzerinden tespit edilmesinin ve sistem tarafından algılanmasının sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Engelli Arkadaşlardan Yangınla Mücadele Helikopteri - Son Dakika

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