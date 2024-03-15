Epic Games Store Bahar İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar

2018 yılında hayatımıza giren Epic Games Store, günümüzde dünyanın en büyük oyun mağazalarından birisi. Steam rakibi platform, her ay birçok etkinlik ile oyuncuları kendine çekmeye çalışıyor. Son olarak Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…
Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar
Epic Games Store'un Bahar İndirimlerinin bugün başlayacağı geçtiğimiz günlerde sızmıştı. Kısa süre önce başlayan kampanya ile birlikte popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 24, 2 bin 99,99 TL'den 419,99 TL'ye düştü. Yüzde 80 oranında bir indirim söz konusu.
Dünyanın en iyi hikayeli oyunu olarak görülen Red Dead Redemption 2 ise yüzde 67 oranında indirim ile birlikte 1.499 TL'den 494,67 TL'ye düştü. Bir diğer popüler yapım The Witcher 3: Wild Hunt oyunuysa 829 TL yerine 207,25 TL'ye satılıyor.
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Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Satın alımlarda yüzde 10 geri kazanabilirsiniz Bahar kampanyası kapsamında satın aldığınız oyunlar için yaptığınız ödemenin yüzde 10'u, Epic Games hesabınıza aktarılıyor. Örneğin indirim ile birlikte 419,99 TL'ye satılan EA SPORTS FC 24'ü satın alırsanız, 42 TL geri kazanabilirsiniz. Bunu da başka bir oyun satın almak için kullanabilirsiniz. Bu geri kazanma için bir alışveriş sınırı olmadığını da belirtelim. Yani 10 bin defa satın alım yaparsanız, 10 bin defa yararlanabilirsiniz. Epic Games Store Bahar İndirimleri, 28 Mart tarihi itibariyle sonlanacak. Öte taraftan söz konusu bu oyunlar, birkaç ay önce daha düşük fiyatlardaydı. Döviz kurundaki artış sebebiyle rakamlar giderek yükseldi. Önümüzdeki aylardaki büyük indirimlerde daha yüksek fiyatlar görebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store Bahar İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar - Son Dakika Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi. Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek. OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor. Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıGeri Kazanma (%10)EA SPORTS FC 242.099,99 TL419,99 TL (-80%)42 TLGrand Theft Auto 5 (Premium)749 TL374,50 TL (-50%)37,40 TLRed Dead Redemption 21.499 TL494,67 TL (-67%)49,47 TLGod of War899 TL449,50 TL (-50%)44,95 TLAlan Wake 2912 TL729,60 TL (-20%)72,96 TLAlan Wake Remastered49 TL16,17 TL (-67%)1,62 TLDead Island 2429 TL235,95 TL (-45%)23,60 TLHogwarts Legacy1.099 TL549,50 TL (-50%)54,95 TLCyberpunk 2077999 TL499,50 TL (-50%)49,95 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege229 TL45,80 TL (-80%)4,58 TLDead by Daylight451,05 TL225,52 TL (-50%)22,56 TLSTAR WARS Jedi: Survivor2.099,99 TL944,99 TL (-55%)94,50 TLThe Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)829 TL207,25 TL (-75%)20,73 TLThe Last of US Part 11.099 TL736,33 TL (-33%)73,64 TLIt Takes Two1.199,99 TL299,99 TL (-75%)30 TLMarvel's Spider-Man Remastered1.099 TL659,40 TL (-40%)65,94 TLBattlefield 2042599,99 TL89,99 TL (-85%)9 TLFar Cry 6699 TL174,75 TL (-75%)17,48 TLMortal Kombat 11.199 TL719,40 TL (-40%)71,94 TLDying Light 2 Stay Human (Ultimate Edition)1.632 TL1.077,12 TL (-34%)107,72 TLDying Light (Enhanced Edition)591 TL177,30 TL (-70%)17 TL
Satın alımlarda yüzde 10 geri kazanabilirsiniz
Bahar kampanyası kapsamında satın aldığınız oyunlar için yaptığınız ödemenin yüzde 10'u, Epic Games hesabınıza aktarılıyor. Örneğin indirim ile birlikte 419,99 TL'ye satılan EA SPORTS FC 24'ü satın alırsanız, 42 TL geri kazanabilirsiniz. Bunu da başka bir oyun satın almak için kullanabilirsiniz. Bu geri kazanma için bir alışveriş sınırı olmadığını da belirtelim. Yani 10 bin defa satın alım yaparsanız, 10 bin defa yararlanabilirsiniz.
Epic Games Store Bahar İndirimleri, 28 Mart tarihi itibariyle sonlanacak. Öte taraftan söz konusu bu oyunlar, birkaç ay önce daha düşük fiyatlardaydı. Döviz kurundaki artış sebebiyle rakamlar giderek yükseldi. Önümüzdeki aylardaki büyük indirimlerde daha yüksek fiyatlar görebiliriz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store Bahar İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar - Son Dakika
Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.
Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi.
Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek.
OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak.
WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
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