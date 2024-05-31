Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

Erzurum\'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi, TÜBİTAK'ın düzenlediği lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında 'Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi' projesi ile Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, başarıları karşılığında çeşitli ödüller kazandı.

31.05.2024 10:37
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Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarında, "Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi" projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında, Şükrüpaşa Anadolu Lisesi "Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi" projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Okulun İngilizce öğretmeni Veysel Dağdemir'in proje danışmanlığında 12. sınıf öğrencileri Can Ahmet Kurt ve Yusuf Eren Ferah, yazılım ve yapay zeka alanındaki yetenekleri ve azimleri sonucunda kazandıkları final derecesi neticesinde öğrenciler, üniversite sınavında ek kat sayı, patent desteği, Genç Star Araştırmacı adaylığı ve ISEF Uluslararası yarışması adaylığı ile para ödüllerine layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika

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