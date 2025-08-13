ESTÜ İHA Takımı, Yarışmalara Hazırlanıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan ESTÜ Anatolia Aero Design İnsansız Hava Aracı (İHA) Proje Takımı, TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışması ile TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Çeşitli mühendislik bölümleri ve ön lisans programlarından oluşan 25 kişilik ekip, 8 aylık çalışmanın ardından 27 Ağustos-7 Eylül'de Gökçeada'da başlayacak TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması için "Gölge" adlı İHA'yı, 8 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması için ise 2018'de aynı müsabakada birincilik kazandıkları "Merlin"i geliştirdi.

TEKNOFEST 2022'deki Savaşan İHA Yarışması'nda birinci olan Gölge, havalanarak hedefini bulup kenetlendiği insansız hava aracını otonom olarak takip etme, yüksek ile düşük hızlarda manevra kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Ekibin yeni uçak tasarımcısı ESTÜ Mühendislik Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emirhan Pınar tarafından bu yılki TÜBİTAK "Uluslararası İHA Yarışması" için yeniden tasarlanan 4 kilograma kadar yük taşıyabilen modüler yapıdaki "Merlin" ise otonom kalkış, uçuş ve iniş yapabiliyor.

Ekip, tasarım, yazılım ve yapısal sistemine kadar yerli üretilen "Gölge" ve "Merlin" ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın yarışmalarında yine birincilik hedefliyor.

Atölyenin ışıkları sönmüyor

ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Araştırma Görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, ekiplerin yoğun şekilde çalışarak zaman zaman sabaha kadar atölyede kaldığını söyledi.

TEKNOFEST için son hazırlıkların sürdüğünü belirten Azer, "Yarışmalara yaklaşık 3 hafta kadar bir dönem kaldı. Ekiplerin en sıkı çalıştığı dönem, bu zamanlar oluyor. Çoğunlukla atölyede sabahlıyorlar ve ışıklar hiç sönmüyor. Artık, hatanın sonuca büyük etki edeceği zamanlar. Hedefimiz birincilikler elde etmek." dedi.

Takım Kaptanı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Selman Koç, İHA'nın kapsamlı yapısı nedeniyle farklı bölümlerden öğrencilerin ekipte görev aldığını vurguladı.

Bu sene iki farklı yarışmaya başvuruda bulunduklarını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Her iki yarışma için de hazırlık sürecimiz başarılı şekilde ilerliyor. TEKNOFEST'te finalist olarak açıklandık. 20 Ağustos'ta TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması için finalistlik durumumuz açıklanacak. Olumlu bir sonuç bekliyoruz."

Projenin tasarım ve üretim aşamalarının tamamlandığını kaydeden Koç, "Yarışmaya yedekli uçaklarla gitmek zorundayız. Orada herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemiyoruz. Test aşamalarına geçtik. Şu an tamamen yazılım ve uçuş testleri gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız olumsuzlukları da tolere ederek gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Proje ekibinin üretim aşamasında görev alan, Uçak Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yekta Özüer ise elektronik dışındaki tüm yapısal aşamalarındaki çalışmalara katkı sunduğuna dikkati çekti.

Yapısal ekipte 10 kişinin görev aldığına değinen Özüer, "Sürekli üretim halindeydik. Zımparalama, birleştirme gibi tüm işlemleri biz gerçekleştirdik. Sene başından beri hazırlanıyoruz ancak yaz aylarında yoğunluğumuzu artırdık. Hafta içi her gün çalıştık, hafta sonları ise uçuşlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm uçakların tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu anlatan Yekta Özüer, tasarım, yapı ve elektronik alanlarında birinciliği hedeflediklerini sözlerine ekledi.