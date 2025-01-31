ESTÜ Racing Takımı İtalya'da Birincilik Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ESTÜ Racing Takımı İtalya'da Birincilik Peşinde

ESTÜ Racing Takımı İtalya\'da Birincilik Peşinde

ESTÜ Racing Takımı, 'C-26' aracıyla Formula Student'ta Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

31.01.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, tasarladıkları "C-26" adlı yarış aracıyla bu yıl eylül ayında İtalya'da düzenlenecek dünyanın en köklü yarışmalarından biri olarak bilinen Formula Student'ta birinciliği hedefliyor.

ESTÜ bünyesinde 2022 yılında kurulduğu günden itibaren organizasyonlara hazırlanmak için yarış aracı üreten 86 öğrencinin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, Çekya'da 2023'te "içten yanmalı araç" kategorisinde katıldıkları otomotiv ve motor sporları endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla düzenlenen Formula Student yarışmasında 15'inci oldu.

Takım, geçen yıl da Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenen yarışmada 2'nci olarak ilk derecesini kazandı. Aynı yıl Çekya'nın Most kentindeki yarışmayı 14'üncü tamamlayan genç mühendis adayları, 3 yarış için 2 farklı araç üretti.

ESTÜ Racing Takımı, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Özyurt'un akademik danışmanlığında, Proje Takımları Koordinatör Asistanı Araştırma Görevlisi Mustafa Azer'in gözetiminde oluşturdukları "C-26" adlı içten yanmalı yarış aracıyla, eylül ayında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.

Daha önce katıldıkları yarışmalardan elde ettikleri deneyimle aracı geliştiren ESTÜ Racing Takımı, İtalya'da Türkiye'yi ve ESTÜ'ye en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyor.

İtalya'da aracın ikinci versiyonu kullanılacak

Üniversitenin Proje Takımları Koordinatörlüğü asistanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Araştırma Görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, öğrencilerin büyük disiplinle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Aracı, yapılacak çeşitli yapısal değişikliklerle yarışmaya hazır hale getireceklerini kaydeden Azer, şunları söyledi:

"Ekibimiz şu an içten yanmalı kategoride ilerliyor. Bu sene eylül ayında İtalya'nın Torino şehrindeki etaba katılmak için çalışıyorlar. Yarışmanın sunduğu kurallar gereği, her sene araçlarda değişiklik istiyorlar. Şu an yapılan araç ikinci versiyon. Önümüzdeki yıl yeni bir aerodinamik paketle üçüncü versiyona geçilecek."

Azer, yarışma temposunun öğrencilere farklı bir özgüven kattığının altını çizerek, öğrencilerinin derece elde etmek için bütün yıl emek harcadığını vurguladı.

"Rekabet edebilecek bir araç üreteceğiz"

Takımın kaptanı olan Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Murathan Pekacar da kısa sürede kazandıkları deneyimi, takımın yeni üyeleriyle paylaşarak başarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Yarış aracını önemli değişiklikler yaparak geliştirdiklerini belirten Pekacar, şöyle konuştu:

"Süspansiyon ile bazı sistemlerimizi değiştirdik. Şasede de geliştirmeler yaptık. Aracın içten yanmalı motorunda hava giriş ünitelerindeki ağırlık hafifletmeleriyle kompozit malzemeye geçtik. Bunun dışında yürüyen aksamdaki sorunun önüne geçtik. İtalya'daki yarış için araç tasarımlarımız bitmek üzere, şubat ayında da üretimine başlamayı planlıyoruz. Hem ağırlık hem de araç dinamiği konusunda büyük bir yol kat ettik. Çalışmalarımızla İtalya'da rekabet edebilecek bir araç üreteceğiz."

"En büyük motivasyon kaynağı bayrağımız"

Takımın mekanik birimi üyesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İrem Alptekin ise atölye çalışmalarının okuldaki derslere önemli katkı sağladığını kaydetti.

Mühendislik alanında öğrenim görenlerin takımlarda çalışması gerektiğini vurgulayan Alptekin, "En büyük motivasyon kaynağı Türk bayrağımız. Bir Türk takımı olarak yurt dışında olmak bizim için çok değerli. Çok farklı insanlardan çeşitli mühendislik dönüşleri alabiliyoruz. Aynı zamanda orada kendimizi gösteriyoruz. Orada özellikle bir Türk takımı olarak bulunmak en büyük gurur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, İtalya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ESTÜ Racing Takımı İtalya'da Birincilik Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: ESTÜ Racing Takımı İtalya'da Birincilik Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.