ESTÜ Solar Team, TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında birinciliği hedefliyor - Son Dakika
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Teknoloji

ESTÜ Solar Team, TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında birinciliği hedefliyor

ESTÜ Solar Team, TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında birinciliği hedefliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Solar Team ekibi, TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl TEKNOFEST'te ikinci olan ekip, araçlarının dayanıklılığını ve motor verimliliğini artırdı.

10.08.2024 11:57
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Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye 2'ncisi olan Solar Team ekibi, bu sene Kocaeli'de düzenlenecek TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında birinciliği hedefliyor.

Çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kullanan araçlar üreten 22 kişilik ESTÜ Solar Team, 2006 yılında kuruldu.

Güneşten elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştüren araçlarıyla yurt içi ve dışındaki yarışmalara katılan ekip, 2015 yılında Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge 3 bin 200 kilometrelik yarışı bitirebilen ilk ve tek Türk takımı olmayı başardı.

Geçen yıl "Phantom" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST'te ikinci olan ESTÜ Solar Team, bu sene 12-17 Ağustos'ta Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinci olmak için aynı aracın dayanıklılığını ve motor verimliliğini artırdı.

ESTÜ Solar Team, TEKNOFEST'te gözlerine kestirdikleri birincilik için araçlarındaki testleri ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversitenin Proje Takımları Koordinatörlüğü asistanı olan ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, 2006 yılında kurulan ESTÜ Solar Team'in sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında elektrikli araç ürettiğini söyledi.

Ekibin solar panellerle güneşten elde ettikleri enerjiyle elektrik ürettiğini anlatan Azer, şöyle konuştu:

"Bu elektrikle hareket eden araçlar yapıyorlar. 2006 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge 3 bin 200 kilometrelik yarışı bitirebilen ilk ve tek Türk takımı olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılından sonra ekip, kendisini TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için hazırladı. ESTÜ Solar Team ekibi, bu yıl üçüncü kez TEKNOFEST'e katılacak. Geçen yıl Türkiye ikinciliği elde ettiler. Bu sene zirve için mücadele edecekler."

"TEKNOFEST ile teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyoruz"

Takımın kaptan yardımcısı ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melissa Bilge Karadere, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kullanan "Phantom"da bu yıl yenilikler yaptıklarını belirterek, "Dayanıklılığını artırdık. Motorumuzun verimlilik oranı yüzde 91,5'e çıkarttık. Bir üniversite takımı için yüksek bir değer. Daha iyi değerlere de ulaşmak istiyoruz. TEKNOFEST ile derste öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyoruz. Ekip çalışması ve zaman yönetimini öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır ekibin pilotu Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Orhan, 2023 yılında 2'nci oldukları "Phantom" ile kazandıkları tecrübenin ardından bu sene birinci olmak istediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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