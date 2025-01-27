Faturalar günler sonra iki katına çıkacak - Son Dakika
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Teknoloji

Faturalar günler sonra iki katına çıkacak

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Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. Ancak yeni uygulamadan iki kesim muaf kalacak.

27.01.2025 09:50
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Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişiyor. Yeni dönemde çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek. Ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

YENİ DÜZEN NASIL OLACAK?

Düzenleme yüksek miktarlı elektrik tüketenleri etkileyecek. Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Aylık karşılığı 417 kilovatsaate karşılık gelecek. Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak. Bu sınırın üzerinde tüketim yapanlara gerçek maliyetler yansıtılacak.

FATURALAR NASIL HESAPLANACAK?

Konutta bin 50 liranın üzerinden fatura ödeyenler üst dilime geçecek. Ticari işletmelerde ise bu rakam 5 bin liraya karşılık gelecek. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor. Belirlenen sınırın üzerindeki elektrik kullanımlarında ödenecek meblağ ikiye katlanacak. Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek. Bu sınırın altındaki faturalar ise değişemeyecek. Yani 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 lira ödemeye devam edecek.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni model, bunun yüzde 3'ü yani 1,2 milyon aboneyi etkileyecek. Düzenlemeyle 50 milyar liralık Hazine desteği kaldırılmış olacak.

İKİ KESİM MUAF OLACAK

Düzenleme mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümler, asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar için de geçerli olacak. Cami ve cemevleri ise uygulamadan muaf tutulacak.

Faturalar günler sonra iki katına çıkacak

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Faturalar günler sonra iki katına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hüseyin Gümüş:
    faturaları 3+5 gün geç okurlar vatandaşa limit sınırını geçirtirler 164 2 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    yapıştır Tayyip baba ne yapsan haktir bize 130 9 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bende diyorum ki bu ay doğalgaz,elektrik neden okunmadı.iki aylık tüketimi bir faturada gösterip fazla tüketim diye cebimizden çalacaklar hırsızlar. 105 7 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    işşallah bu halkta sizi seçim zamanı elektirik gibi çarpar milletin ümünü kuruttunuz bi taraftan imamolu suya zam yapar bi taraftan siz yaparsıniz hiç düşündünuzmü elektiriğe işletmelerden iki katı alacaksıniz o işletne salakmı o da ürettiği urüne zam yapıcak he bi akıllı siz varsıniz yemin olsun bi ilkokul mezunu sizden daha iyi yönetir bu ülkeyi 80 7 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    cami ve cemevlerinde kullanılan elektrik kutsal mı ? oralar neden fatura ödemiyor ? o zaman onların kullandıkları elektriğin parasını vatandaşlar ödeyecek öyle mi? 62 18 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Galaksi liderinin tabiriyle Ümmetin malını yağma ediyorlar 59 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    SAYIN ÇOOOKK BÜYÜKLERİMİZ NE ZAMAN MÜJDE VERSE BİZE BİR ŞEYLER GİRİYOR =)=) MÜJDE YE SEVİNİYORUZ. AMA ÇOK ACITIYOR =)=) KAÇ SENEDİR GAZ BUILUYORUZ. FATURA ÖDEMEKTEN GAZIMIZ ÇIKACAK 35 0 Yanıtla
  • Metin Doğan:
    Elektrik ve doğal şirketlerini zengin etmeye devam 29 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    zaten çıkmamış mıydı 23 0 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    ben Kıl payı yırttım yıllar önce BEDAŞ saatleri yanlış bağlamış Ben de ayrı biri daire 1'de benim faturamı ödüyormuş bana gelen aylık 1500 liraydı hiçbir şey kullanmadığım halde kadın ısıtıcı ile ısınıyor fırın 7/24 çalışıyor ona giden fatura 300 lira ben o faturamam o çok şükür yıllar sonra geçen ay fark edildi bugün Yeni faturamı dört gözle bekliyorum aylık kilovatı 590 oluyordu yani bundan sonra rahat 2000'in üzerinde para öderdim 13 1 Yanıtla
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