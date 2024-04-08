Fenerbahçe Süper Kupa\'da sahadan çekildi! Sosyal medya sallandı

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Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir olay yaşandı. 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında sahalarda kesinlikle görmek istemediğimiz olaylar yaşanırken, konuk ekip Fenerbahçe olayla ilgili gerekli adımların atılacağını duyurdu.

Hatta bu durumun sezonun genelini etkilediğini düşünen kulüp, bu süreçte ligden çekilme ihtimalini bile değerlendirdi. Ancak verilen son karar Süper Kupa finaline as takımla değil de U19 takımıyla çıkılması oldu. Fenerbahçe, 21: 30'da başlayan maçın hemen başında Galatasaray 1-0 öndeyken sahadan çekildi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçında sahadan çekildi! İşte ilk tepkiler

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finalinde sahadan çekilmesi beklenen bir olaydı. Zira maçtan günler önce yapılan açıklamalara baktığımızda maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya as takım yerine U19 takımıyla gidilmesini bekliyorduk.

Galatasaray, final maçının ilk saniyelerinde Mauro İcardi'yle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe gol sonrası santra yapmadan sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ise Fenerbahçeli yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Süper Kupa finaliyle ilgili nihai kararı PFDK'nın vereceğini belirtelim.

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçı gündeme damga vurdu

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; "Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2024

Süper Kupa'da yaşananlar: Galatasaray maça başladı. Icardi, ilk pozisyonda golü buldu. Fenerbahçe, maçın durmasıyla birlikte sahadan çekildi.pic.twitter.com/hDsbsIaW8Z — de Marke Sports (@demarkesports) April 7, 2024

Süper kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor… Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) April 7, 2024

Futbol severlere saygısı yok! Şanlıurfa'ya bölge insanına saygısı yok en önemlisi Fenerbahçe'ye saygısı yok!. Ali Koç yüzünden yine Türk futboluna kara bir leke. Fenerbahçe Urfa'da oynanan Süper kupa maçından çekildi#GSvFB #Icardi#KorkakFenerbahçe # pic.twitter.com/FJj9bzNAs8 — Mehmet Guli Aslan (@MehmetGuliTR) April 7, 2024

?? Süper Kupa'da yaşananlar. pic.twitter.com/q1A1cZmuN4 — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) April 7, 2024

Marca: Fenerbahçe, Süper Kupa'yı boykot etme tehdidini yerine getirdi. pic.twitter.com/mUfZ31YyhY — BPT (@bpthaber) April 7, 2024

Ali Koç aklı sıra gol olmadan takımı sahadan cekecekti. İcardi o ben bu düzeni bozarım hayırdır dedi golünü 1 .ci dakikada attı Ali Koç'un planını bozdu. #süperkupa https://t.co/5iUibITrrZ — °·•‹????›•??S?? ··•‹????›•·° (@ozcanersan) April 7, 2024

? 100. Yılda Süper kupa Suudi Arabistan da rezil etti. ? Her hafta Farklı bir hakem skandalı ? Görüşme olmadı dedi. Videosu çıktı. ?Olmayacak bir zamanda kendi beceriksizliğini bir camiaya yıkmaya çalıştı. Siz bu güzel Ülkeme yakışmıyorsunuz ! pic.twitter.com/EXcigjVpcr — Obradovüç ?? (@Obradovucreyiz) April 7, 2024