Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi? Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama var
24.02.2026 10:32
Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görsel sosyal medyada hızla yayıldı. Öztürk iddiaları yalanlayarak tepki gösterirken, olay yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair yapay zeka ile oluşturulan sahte bir görsel sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hastane ortamında çekilmiş izlenimi veren ve yüzünde darbe izleri bulunan fotoğraf binlerce etkileşim aldı.

GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Paylaşımda Öztürk için "geçmiş olsun" mesajları çağrısı yapılırken, görselin yapay zeka ile üretildiği ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir resmi kaza kaydı ya da sağlık açıklaması bulunmadığı belirtildi.

FULYA ÖZTÜRK'TEN TEPKİ

İddiaların yayılması üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Buna inanıp geçmiş olsun yazan 5 bin kişi… Bunu yapana da buna inanan insanlarımıza da ne diyeyim şimdi ben" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE MANİPÜLASYON TARTIŞMASI

Olay, yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekmiş gibi servis edilmesi ve bilgi kirliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasının hem kişilik haklarını hem de kamu güvenini zedelediğine dikkat çekiyor.

