GAP Yeşil İnovasyon'dan 73 proje TEKNOFEST finaline kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen GAP Yeşil İnovasyon Projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 73 proje TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde yarışacak.

GAP Yeşil İnovasyon Projesi Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 9 GAP ilinde yürütülen Yeşil İnovasyon Proje Yarışması kapsamında 8 bin 345 proje başvurusu alındı.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan yapılan başvuruların tamamı, bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yönelik hazırlandı. Öğrenci ve öğretmenlere proje geliştirme, teknik dosya hazırlama, sunum ve TEKNOFEST başvuru süreçleri konusunda eğitimler verildi.

Yarışma kapsamında maddi ve malzeme desteği sağlanan 100 projeden 73'ü, TEKNOFEST Güneydoğu'da finalist olmaya hak kazandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, GAP Yeşil İnovasyon Projesi kapsamında desteklenen 100 projeden 73'ünün TEKNOFEST finaline kalmasının, yürütülen eğitim, mentörlük ve malzeme desteği çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Projenin 8 yıldır devam ettiğini aktaran Maral, "Güneydoğu Anadolu'nun gençlerine fırsat sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda bugün geldiğimiz nokta bizleri memnun ediyor. Desteklediğimiz 100 projeden 73'ünün TEKNOFEST finaline kalması ve bölgeden finale kalan takımların yaklaşık yüzde 90'ının GAP Yeşil İnovasyon çatısı altında desteklenmesi, çalışmalarımızın karşılığını gösteriyor. TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenleneceği bu yılda, 9 ilimizden projeleriyle sürece katılan gençlerimize, öğretmenlerine, ailelerine ve emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Taşıyan ise TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenecek olması nedeniyle süreci yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

Başvurulardan itibaren projeleri TEKNOFEST'in kategori kriterlerine göre yönlendirdiklerini aktaran Taşıyan, "Dokuz ilde öğrenciler ve danışman öğretmenlere başvuru sistemi, teknik dosya hazırlama ve sunum teknikleri konusunda eğitim verdik. Desteklediğimiz 100 projeye mentörlük ve malzeme desteği sağladık. 73 projenin finale kalması, yürüttüğümüz çalışmaların ve sekiz yıllık deneyimin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.