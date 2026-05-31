GAÜN Öğrencileri İHA ile Birincilik Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAÜN Öğrencileri İHA ile Birincilik Hedefliyor

GAÜN Öğrencileri İHA ile Birincilik Hedefliyor
31.05.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesinde mühendislik öğrencileri, afet bölgeleri için insansız hava aracı geliştirdi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) öğrenim gören mühendislik bölümü öğrencileri, afet bölgelerinde kesintisiz iletişim sağlanmasına katkı sunmak amacıyla geliştirdikleri insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST 2026'da birinciliği hedefliyor.

GAÜN Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Gazi Uzay Topluluğu'nda yer alan Mert Işlak, Fatma Nur Kılıç, İsmail Özden, Fateme Omidi ve Batuhan Özkanlı tarafından "TEKNOFEST 2026 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Serbest Görev Kategorisi" için VTOL İHA geliştirildi.

Öğrencilerin tasarladığı araçta, özellikle afet bölgelerinde yaşanan iletişim kesintilerinin önüne geçilmesine yönelik özel haberleşme sistemi yer alıyor. Sistem sayesinde altyapının zarar gördüğü bölgelerde geçici iletişim ağı kurulması hedefleniyor.

Takım kaptanı Mert Işlak, AA muhabirine, afet bölgelerinde kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

BAYKAR firmasının savunma sanayisinde yaptığı teknolojik yeniliklerden ilham aldıklarını belirten Işlak, şöyle konuştu:

"VTOL açılımı Vertical Takeoff Landing. Dikey kalkış ve yatay hareket yapabilen araç anlamına geliyor. Sistemimiz 5 motora sahip. Bunlardan 4 tanesi yükselmesine, 5'incisi ise yatay harekette sabit kanatlı uçak gibi hareket etmesine olanak sağlıyor. Projemizle serbest görev kategorisinde yarışıyoruz. Bir VTOL ve altında bir FPV dronumuz var. FPV dron daha küçük boyutlarda olan bir dron. VTOL aracımız dronu kaldırıp uzun menzilde taşıdıktan sonra FPV dron da araçtan ayrılma gerçekleştiriyor ve daha sonrasında VTOL'ün altında bulunan devre kartımız da iletişim ağı kurmamıza olanak sağlıyor."

Işlak, geliştirdikleri mobil uygulamayla İHA'ya telefonla bağlanabildiklerini ve yer istasyonuyla iletişime kurduklarını dile getirerek, "İlk olarak telefonunuzla bizim devre kartımızın açtığı lokal bir ağ var. Bu ağ kullanıcıya internete ihtiyaç olmadan bir Wi-Fi'yi tanıyor. Telefondan uygulamamıza mesaj attığınızda bu devre kartına geliyor. Daha sonra bu veriyi Xbee adını verdiğimiz haberleşme modülüyle yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki veri istasyonumuza yani bilgisayarımıza alabiliyoruz. Bu aradaki haberleşme böyle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Elektromıknatıslı ayrılma sistemi geliştirdiler

Işlak, projede yerli parçalar kullandıklarını, projede farklı sistemler üzerinde durduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir elektromıknatıs sistemi var şu an VTOL'ümüz ve dronumuzla. Elektromıknatıs sisteminde, gücü verdiğimizde mıknatısı tutmaya çalışıyor. Elektriğini kestiğimiz zaman dron bırakmaya çalışıyor. Aracımızda bir adet daha devre kartımız var ve biz sinyal gönderdiğimiz zaman VTOL alt tarafında bulunan elektromıknatısın gücünü kesiyor. Dron, VTOL'den ayrılmış oluyor. 10 saniye sonrasında tekrar güç verebiliyor. Bu sayede de dron tekrardan geldiğinde araca bağlanabiliyor."

Dronların hava aracından ayrılma kısmında ise binalardaki kapı sistemini örnek alarak yaptıklarını anlatan Işlak, "Bina girişlerinde çip okuttuğunuzda açılan bir kilit sistemi var. Biz bunu birebir olarak aslında burada yaptık. Bir kapının üzerinden bunu söktüm ve uçağa monte ettik. Siz elektrik verdiğinizde bu apartmanlardaki sistem de böyle çalışıyor. Kartı okuttuğunuzda elektriği kesiyor ve kapıyı açabiliyorsunuz. Tekrardan güç verildiğinde sistem birbirini kilitleyebiliyor." dedi.

Birincilik hedefiyle çalışıyorlar

Işlak, ön değerlendirme raporu aşamasını tamamladıklarını ve başarıyla geçtiklerini belirtti.

Yarışma yaklaştıkça heyecanlarının arttığına dikkati çeken Işlak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ay video aşamamız var. Video aşamasında bizden aracın görevini gerçekleştirip gerçekleşmediğini istiyorlar. Yaklaşık 2 aydır test uçuşlarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz ve sonucunda iyi bir ödül almayı hedefliyoruz. İkinciliği hiç düşünmedik bile. Bunun için ekibimiz sene başından beri gece gündüz neredeyse emek veriyor. Bundan dolayı birinciliği hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Teknofest, Gaziantep, Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GAÜN Öğrencileri İHA ile Birincilik Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:26:04. #7.13#
SON DAKİKA: GAÜN Öğrencileri İHA ile Birincilik Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.