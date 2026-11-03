Gaziantep'te öğrenciler geliştirdikleri su altı robotuyla TEKNOFEST'te üçüncü oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te öğrenciler geliştirdikleri su altı robotuyla TEKNOFEST'te üçüncü oldu

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Gaziantep\'te öğrenciler geliştirdikleri su altı robotuyla TEKNOFEST\'te üçüncü oldu
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Gaziantep\'te öğrenciler geliştirdikleri su altı robotuyla TEKNOFEST\'te üçüncü oldu
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Gaziantep'te 2023'te 3 öğrenciyle kurulan Teknogaraj Mergeniye Takımı, yaklaşık 3 yıllık çalışmayla 250 metre derinliğe inebilen büyük ve mini ROV üretti. 8 motorlu büyük ROV, TEKNOFEST Güneydoğu'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisi'nde üçüncü oldu.

Gaziantep'te öğrencilerin yerli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka destekli su altı robotu, 250 metre derinliğe kadar inebilen yapısı, 8 motoru ve 6 eksende hareket kabiliyetiyle su altında keşif ve gözlem yapabiliyor.

Kentte 2023 yılında 3 öğrenciyle kurulan Teknogaraj Mergeniye Takımı, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda uzaktan kontrol edilebilen büyük ve mini ROV olarak adlandırılan iki su altı aracı geliştirdi.

Mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerini kendileri tasarlayan öğrenciler, büyük ROV'u 8 motorla çalışacak ve 6 eksende hareket edebilecek şekilde üretti. Kablo aracılığıyla su üstündeki bilgisayarla iletişim kurabilen araç, 250 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor.

Yapay zeka destekli bilgisayarla donatılan robot, öğrencilerin geliştirdiği yerli yazılımlar sayesinde su altı sistemleri alanında araştırma ve gözlem çalışmalarında kullanılabilecek özellikler taşıyor.

Takım, geliştirdiği robotla TEKNOFEST Güneydoğu'da düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisi'nde üçüncü oldu. Gelecek yıl düzenlenecek Yıldızlar Kategorisi'nde yarışma hakkı kazanan ekip, bu kapsamda yeni bir su altı aracı geliştirmeyi planlıyor.

Takım kaptanı Mehmet Fatih İnal, AA muhabirine, su altı sistemleri alanında kendilerini geliştirmek amacıyla araçların mekanik, elektronik ve yazılım çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Büyük ROV'un hareket kabiliyeti ve teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren İnal, şöyle konuştu:

"Aracımız 6 eksende hareket edebiliyor. Üzerinde bulunan 8 motor sayesinde de savunma ve bilgi araştırmalarında görev üstlenebiliyor. Aracımızda yapay zeka destekli bir bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarı kendi yazılım sistemlerimiz ve yerli yazılımlarla donatıyoruz. Bu sayede otonom sistemleri geliştirmiş oluyoruz. Aracımız üzerinde bulunan kablo sayesinde su üstü ve su altında iletişim sağlayabiliyor."

İnal, gelecek yıl TEKNOFEST'te Yıldızlar Kategorisi'nde yarışacaklarını belirterek, yeni araçlarını daha kompakt ve çok yönlü tasarlamak istediklerini ifade etti.

Bu kategoride 5 takımın mücadele edeceğini belirten İnal, yeni araçta robotik kollar ve aydınlatma sistemi gibi donanımlar kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Geliştirdikleri su altı araçlarının ilerleyen dönemde savunma sanayisinde de kullanılabileceğini dile getiren İnal, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna dikkati çekerek su güvenliğinin önemini vurguladı.

İnal, araçların derin sularda araştırma yapabildiğini ve karanlık bölgelerde de hareket edebildiğini belirterek, su altı teknolojilerinin güvenlik ve araştırma çalışmalarına katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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