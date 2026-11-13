Gaziantep'te Teknogaraj SkyTürk Takımı'nın İHA'sı TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te Teknogaraj SkyTürk Takımı'nın İHA'sı TEKNOFEST Güneydoğu'da üçüncü oldu

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Gaziantep\'te Teknogaraj SkyTürk Takımı\'nın İHA\'sı TEKNOFEST Güneydoğu\'da üçüncü oldu
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Gaziantep'te öğrencilerden oluşan Teknogaraj SkyTürk Takımı, kendi tasarladığı sistemlerle 120 metreye çıkan sabit kanatlı İHA geliştirdi. TEKNOFEST Güneydoğu'da Sabit Kanat kategorisinde üçüncü olan aracın yazılımı, kamerayla yerdeki nesneleri tespit edip hedefe yük bırakıyor.

Gaziantep'te öğrenciler, mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerini kendileri tasarlayarak 120 metre irtifaya ulaşabilen sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Kentte 2022 yılında havacılık alanında çalışmalar yürütmek amacıyla 10 kişilik ekiple kurulan Teknogaraj SkyTürk Takımı, kendi tasarladığı sistemleri özgün yazılımla birleştirerek 130 santimetre kanat açıklığına sahip İHA üretti.

GPS ve "Orange Cube" uçuş kontrol kartının kullanıldığı araçta, yapay zeka destekli bilgisayar ve öğrencilerin geliştirdiği özgün yazılım bulunuyor.

Uçuş sırasında kamera aracılığıyla yerdeki nesneleri tespit edebilen İHA, belirlenen noktaya yük bırakma kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nın Sabit Kanat kategorisinde üçüncülük elde eden Teknogaraj SkyTürk Takımı, aracın teknik kapasitesini artırmak ve yeni projeler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yazılımını tamamen kendimiz hazırladık"

Takım kaptanı Abdülselam Asad, AA muhabirine, havacılık alanında edindikleri tecrübeyi geliştirmek amacıyla yarışmaya karar verdiklerini söyledi.

Aracın V kuyruğa sahip olduğunu belirten Asad, bu tasarımı hafifliği ve hızlı manevra yapabilme özelliği nedeniyle tercih ettiklerini ifade etti.

İHA'nın en önemli özelliklerinden birinin özgün yazılımı olduğunu vurgulayan Asad, "Yazılımını tamamen kendimiz hazırladık, sahada test ettik ve yarışmada gösterdik. Uçağımız havadayken yerdeki nesneleri kamera yoluyla tespit ediyor, ardından hedefe gelerek yük bırakıyor. Bu sayede derecemizi elde ettik." dedi.

Elden atılabiliyor, zorlu alanlara inebiliyor

İHA'nın hızlı kurulum ve montaj imkanına sahip olduğunu, piste gerek duymadan elden atılabildiğini ve zorlu alanlara inebildiğini ifade eden Asad, "120 metreye çıkan uçağımızda yerli ve milli donanımla yazılım kullandık. Elde ettiğimiz verilerle kendi sistemlerimizi eğittik. TEKNOFEST 2027'ye katılmayı düşünüyoruz. Uçağımızı daha da geliştirerek güzel sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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