Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Sinop'ta SİPER atışlarını izledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen yerli ve milli SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi SİPER'in atış faaliyetine yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Sinop'u ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu'na Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da eşlik etti. Heyet, Sinop Atış Alanı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yerli ve milli SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini yerinde takip etti. Atış faaliyetlerinin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, sistemle ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli hava savunma sistemlerine yönelik faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.