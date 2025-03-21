Giderek popülerleşen araç kaplamada kırmızı ve mavi tonları dikkat çekiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Giderek popülerleşen araç kaplamada kırmızı ve mavi tonları dikkat çekiyor

Giderek popülerleşen araç kaplamada kırmızı ve mavi tonları dikkat çekiyor

Araba kaplama sektöründe 10 yılı aşkın süredir hizmet veren Carlike Türkiye'nin kurucusu Yakuphan Karaali, PPF (araç koruma filmi) yöntemiyle milyonluk arabaları kaplayarak koruma altına aldıklarını söyledi. Araç kaplamada kırmızı ve mavi tonlarının dikkat çeken Karaali, kaplama ürünlerinin kalitesi ve işçiliği konusunda uyarılarda bulundu.

21.03.2025 16:50
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Konuya ilişkin değerlendirme yapan Carlike Türkiye Kurucusu Yakuphan Karaali, "Araçların korunması, çiziklerin tamir edilmesi ve netlik sağlamak için uygulanan PPF araç kaplama hem aracın boyasız olarak korunması hem de müşterilerin zevkine yönelik değişikliklerin kolayca yapılabilmesi için son dönemde oldukça popüler hale geldi. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bu uygulama, artan araç fiyatları nedeniyle arabasını koruma yoluna giden müşterilerin tercihi oluyor. Bununla birlikte, boyasız aracının görünümünü kendi zevkine göre değiştirmek isteyen araba sahiplerinin de sıklıkla tercih ettikleri işlemlerin başında geliyor. Şeffaf ve poliüretan içerikli bir maddeyle geliştirilen PPF, pek çok yönden avantaj sağlıyor. Ufak kazalar ve güneş yanıkları da dahil olmak üzere, çeşitli çevresel etkilere karşı aracı koruma altına alıyor. Üstelik ortalama 5 ila 10 yıl arasında garanti süresi bulunuyor" dedi.

"GÜVENİLİRLİK VE İŞÇİLİK ÇOK KRİTİK UNSURLARI OLUŞTURUYOR'

Araba kaplama gibi konularda kalite, güvenilirlik ve işçiliğin kritik unsurlar olduğunu belirten Karaali, "PPF araç kaplama, yalnızca estetik amacıyla yapılan bir uygulama değil. Aynı zamanda aracı dış etkenlere karşı korumak için de yapılıyor. Böylece, aracın değerinin düşmesinin önüne geçiliyor. Dolayısıyla araç kaplama yaptırılacak markayı seçerken ürünlerin kalitesine ve işçiliğe mutlaka dikkat edilmeli. Tam da bu noktada devreye giriyor, dünya standartlarında seçenekler sunuyoruz. Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında satış noktası ve yıllara dayanan tecrübemiz ile faaliyet gösteriyoruz. Araba kaplama sektöründe özellikle PPF alanında kullanıcı dostu ürünler ve dayanıklı TPU (termoplastik poliüretan) ürünlerle piyasaya liderlik ediyoruz" diye konuştu.

"EN ÇOK KIRMIZI VE MAVİ TONLARI TERCİH EDİLİYOR"

2025'te bayi ağlarını büyütüp daha fazla insana hizmet vermeyi planladıklarını söyleyen Karaali, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: "Şu ana kadar 6 binin üzerinde müşterimizin aracının korunmasında önemli bir rol oynadık. Müşterilerimizin çoğunluğunu erkek sürücüler oluşturuyor. En çok kırmızı ve mavi tonları tercih edilse de sosyal medyanın etkisiyle farklı renkler de istenebiliyor. Bu yüzden sektördeki trendleri her daim takip edip teknolojiyle harmanlayarak müşterilerimize 55 bin TL'den başlayan maliyetlerle kaliteli ve kalıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Giderek popülerleşen araç kaplamada kırmızı ve mavi tonları dikkat çekiyor - Son Dakika

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