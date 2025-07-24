Elazığ ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilin semalarında gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi heyecanlandırdı.
Elazığ'da gökyüzünde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi heyecanlandırdı. Parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu. Kayseri'de mavi olarak görünen ışık hüzmesi, sosyal medyada çokça paylaşıldı ve konuşuldu.
Birçok şehirden görülen mavi cismin, SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltma bulutu olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Teknoloji › Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü - Son Dakika
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