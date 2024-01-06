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Golf R Ne Kadar Sattı? İşte Detaylar - Son Dakika
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Golf R Ne Kadar Sattı? İşte Detaylar

2023 yılında popülerliği giderek artan elektrikli otomobiller arasında Volkswagen'in Golf R modeli de yer alıyor. Golf R, Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi satış rakamlarından birini elde etti. GTI ve Golf R'ın satışları artış göstererek, bu otomobillerin hobi amaçlı olduğu ve kısıtlı bir kitleye hitap ettiği belirtiliyor. Türkiye'de ise Volkswagen markası yükselişini sürdürüyor.

Golf R Ne Kadar Sattı? İşte Detaylar
06.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:29
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2023 yılını geride bıraktık. Geçen yıla baktığımızda Ocak ayından itibaren popülerliği giderek artan elektrikli otomobilleri gördük. Hatta geçtiğimiz günlerde akıllı telefon ve akıllı ev aletleri ile bilinen Xiaomi markası da elektrikli otomobilini tanıttı. Fakat bunun yanında tahtını kimselere teslim etmeyenler de var. Alman devi Volkswagen'in sevilen spor hatchback modeli Golf R bunlardan biri. İşte "Golf R ne kadar sattı?" sorusunun cevapları ve detaylar…

İçten yanmalı otomobillerin satışı azalırken Golf R satışlarını arttırmayı başardı! Golf R ne kadar sattı?

Hepimiz bugünlerde "elektrikli otomobiller hızla artıyor" gibi bir algıya sahibiz. Bu aslında yanlış bir algı da değil zira artık sokağa çıktığımızda elektrikli otomobil görmek oldukça olağan. Fakat tam olarak yaygınlaşma konusunda bu algı tam olarak yerine oturmadı. Elektrikli otomobiller için daha çok "yeni büyüyen bir bebek" algısı var. Ancak Golf R bu algıları yıkmanın bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor.

Golf R Ne Kadar Sattı? İşte Detaylar

Burada Amerika Birleşik Devletleri verilerinden yola çıkmak en doğrusu. Zira ulaşılabilirlik, elektrikli otomobil çeşitliliği vb. konularda daha üstün. İlk olarak anavatanı ABD olan Tesla'lara bakmamız gerekiyor. Satış rakamlarında ciddi bir artışa sahip olan Tesla pazarı domine etmeye devam ediyor.

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Gündelik otomobil satışlarında da iyi bir pazara sahip olan Tesla'ya, Ford, Nissan ve Toyota eşlik ediyor. Zaten "dünyanın en çok satanları" listesine bakıldığında bu markalar ilk sıralarda. Fakat konu eğlenceli otomobiller olduğunda işler değişiyor.

Zira özellikle ABD piyasasında VAG Grubu üyelerinden Audi, R8 satışlarını 2 kat arttırdı. Bunun yanında Miata satışlarında yüzde 50'lik artış yaşanırken Nissan GT-R'nin bile popülaritesi yüzde 584 arttı. Birde bunun yanında satışlarında yüzde 20'lik artış yapan BMW Z4 var.

Golf R Ne Kadar Sattı? İşte Detaylar

Haberin ana kahramanı olan Volkswagen ise bugüne kadar Amerika piyasasında elde ettiği en iyi satış rakamlarından birine sahip. Golf'ün spor versiyonlarından GTI yani Grand Tourer Injection'ın satışları yüzde 7,6 artışla 7.451 adede yükseldi. GTI'ın yanında kardeşi Golf R'da en iyi çıkışlarından birini yaparak 3.238 adede ulaştı. Bu rakamlar size "taht kavgası için yetersiz" gibi gelebilir. Fakat bu otomobillerin gündelik değil "hobi amaçlı" olduklarını ve bu yüzden kısıtlı bir kitlede satıldığını unutmayın. Tabi bir de Amerika'da yüzü bir türlü gülmeyen Volkswagen tarafından elde edildi.

Türkiye'de ise marka her yıl olduğu gibi bu yılda yükselişini devam ettirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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