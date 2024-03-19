Google, AB uyum yasası DMA nedeniyle arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırdı

Teknoloji

Google, AB uyum yasası DMA yüzünden işlevsel bir arama özelliğini kaldırmak zorunda kaldı. AB hem Apple hem de Google gibi büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle bazı kısıtlamalar getirdi. Apple, iOS 17.4 ile ilk defa dışarıdan uygulama yükleme izni, farklı uygulama marketleri gibi izinler vermek zorunda kaldı. Google ise arama sonuçlarında bazı değişikliklere gitti. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.

Google arama sonuçları artık Avrupa ülkeleri için pek kullanışlı değil

Avrupa Birliği'nde tekelleşmeyi önlemek amacıyla DMA yani dijital ve çevrim içi platformları düzenleyen bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa ile Google, Apple gibi büyük firmaların rakiplerine yaşam alanı sunması gibi kısıtlamalar yer alıyor. İşte Google arama sonuçları da bu yasa kapsamında Google haritalar bağlantısını kaldırdı.

Bildiğiniz gibi Google ile arama yaptığınızda hem mobil hem de masaüstü versiyonda arama sonuçları ile alakalı haritalar sonuçları da yer alıyor. Avrupa Birliği ise bu harita bağlantısının tekelleşmeye neden olduğu görüşünde.

Google bu anlamda arama ile karşımıza çıkan harita sonuçlarını AB ülkelerinde kaldırdı. Aslında harita sonuçları aramalarda çıkmaya devam ediyor. Ancak kullanıcılar bu harita sonuçlarına tıkladıkları zaman bir sonuca ulaşamıyor.

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AB ülkelerinde ise kullanıcılar bu işlevsel Google arama özelliğinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Kullanıcılar, Google arama sonuçları ile ilgili bu kısıtlamayı önce bir hata olarak algıladı. Bu algılama sonrası ise kullanıcılar forumlarda bu hatayla ilgili başlıklar açmaya başladı.

Bir Google çalışanı da forumda konu ile ilgili yapılan başlığa açıklama yaptı. Çalışan Google aramada haritalar sonuçlarının tıklanmama nedeninin DMA kuralları ile ilgili olduğunu açıkladı.

Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedir?

Avrupa Birliği çıkardığı Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile büyük firmaların tekelleşme çabalarını kırmanın peşinde. Bu anlamda tüketicinin de alternatifsiz kalma durumuna bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Özellikle Apple, Google ve Microsoft gibi firmalar kendi hizmetleri dışında rakip platformları engellemeye çalışıyor. İşte 6 Mart'ta devreye giren yasayla, Amazon, Apple, ByteDance, Google, Meta, ve Microsoft bu kapsama giriyor.