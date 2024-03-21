Google, Fransa\'da telif haklarına uymadığı için 250 milyon Euro ceza aldı

Google, Fransa'nın rekabet kurulu tarafından telif haklarına ilişkin yapılan anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle 250 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. 20 Mart 2024 tarihli açıklamada, teknoloji devinin Fransız yayıncılar ve ajanslarla yapılan zorunlu anlaşmalara uymadığı belirtildi ve bu iddiaları inkar etmediği bildirildi.
Google, telif hakkı ihlali nedeniyle 250 milyon Euro ceza ödemeye mahkum edildi
Rekabet kurumu, Google'ın yayıncılar ve basın ajansları ile yaptığı görüşmelerde iletişimin şeffaf ve eksiksiz olmadığını, ayrıca kullanılan basın içeriklerinden elde edilen dolaylı gelirlerin düşük tahmin edildiğini belirtti.
Google'ın yapay zeka yazılımı Gemini ile ilgili olarak da suçlamalar mevcut. Google'ın yayıncıları ve ajansları, içeriklerinin bu yazılım tarafından kullanıldığı konusunda bilgilendirmediği ve karşı çıkma şansı vermediği iddia ediliyor.
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Google, cezayı orantısız bulsa da talep edilen davranış değişikliklerini kabul ederek, uzun süredir devam eden davayı sonlandırmak istiyor. Ancak, şirket kullanılan içerikler için net bir ücretlendirme yönergesinin eksikliğinden şikayetçi.
Fransız yayıncılar uzun yıllar boyunca Google ile telif hakları konusunda mücadele etti. Bu mücadele, 2019'da AB tarafından kabul edilen ve telif haklarını dijital çağa uyumlu hale getiren bir yönetmeliğe dayanıyor.
Google, bu tür ödemeleri yapmayı başlangıçta reddetti, ancak 2020'de Paris Temyiz Mahkemesi'nde bir yenilgi aldı. 2022'de şirket ve yayıncılar arasında bir ilkeler anlaşması yapıldı. Bu olay, telif hakları konusunda Google'ın karşılaştığı zorlukları ve dijital içerik üreticileri için adil bir ücretlendirme sistemi oluşturmanın önemini vurguluyor.
Google, her yıl kullanılan basın içerikleri için milyonlarca Euro ödeme yaparak, bu alandaki öncü platformlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu durum, hem Avrupa'da hem de küresel olarak dijital içeriklerin kullanımı ve telif hakları konusundaki tartışmalara yeni bir boyut getiriyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Google, Fransa'da telif haklarına uymadığı için 250 milyon Euro ceza aldı - Son Dakika
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