Google, İsrail\'le yaptığı milyar dolarlık anlaşmayı protesto eden 28 çalışanını kapı dışarı etti

Teknoloji

Google, İsrail ile 1,2 milyar dolarlık anlaşmaya karşı düzenlenen oturma eylemine katıldıkları için 28 çalışanını işten çıkardı.

New York ve California'daki ofislerde gerçekleşen 10 saatlik bu eylemde, çalışanlar Google'ın İsrail hükümetiyle olan iş ilişkilerini protesto etti. Protestocular ayrıca, Google'ın İsrail ordusu için hizmet verdiği "Project Nimbus" adlı projeden çekilmesini de talep etti.

PROTESTO YAPAN ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILDI

Çalışanlar, ofis alanlarının işgali, mülke zarar ve diğer çalışanların işlerini engellemek gibi nedenlerle işten çıkarıldı. Bu arada, işten çıkarılanlar arasında sadece eyleme katılanlar değil, aynı zamanda eyleme doğrudan katılmayanlar da bulunuyordu.

"BU DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"

Google'ın Global Güvenlik Başkan Yardımcısı Chris Rackow, bu davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek, çalışma ortamında böyle davranışlara yer olmadığını ve şirket politikalarının ihlal edildiğini vurguladı.