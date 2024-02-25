Google, Microsoft ve Apple Hakkında Çarpıcı İddialarda Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ocak ayında Google'a arama motoru pazarında tekel olduğu gerekçesiyle soruşturma açtı. Dava ile ilgili yeni gelişmeleri aktaran Google, arama motoru tekeli soruşturmasında Microsoft ve Apple hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İşte detaylar…
Google, arama motoru tekeli davası ile ilgili açıklama yaptı
Eylül ayında Bloomberg, Apple'ın Microsoft ile Bing'i satın alma konusunda 2020 gibi yakın bir tarihte keşif görüşmeleri yaptığını açıkladı. Bu hafta yeni açılan mahkeme dosyalarında, Apple ile Microsoft arasındaki satın alma görüşmeleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.
CNBC haberine göre bu belgeler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ın web arama endüstrisinde tekel olduğu iddiasıyla açtığı davanın bir parçası olarak işlendi. Cuma günü kamuya açıklanan belgelerde Google, satın alma görüşmeleri de dahil olmak üzere Microsoft ile Apple arasındaki ilişkinin rekabetin bir parçası olduğunu savundu.
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Google'ın yaptığı açıklamaya göre Microsoft, Apple'a Bing'i Safari'de varsayılan arama motoru yapması konusunda en az 7 kez teklifte bulundu. 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan tekliflerin Apple tarafından arama kalitesi nedeniyle reddedildiği belirtiliyor.
Konu hakkında açıklama yapan Google, "Her durumda Apple, Bing'in Google'a karşı göreceli kalitesini dikkatle inceledi ve Google'ın Safari kullanıcıları için üstün varsayılan seçim olduğu sonucuna vardı. Bu rekabetin bir parçasıdır, arama motoru pazarında tekel olmadığımızın en önemli kanıtı." ifadelerine yer verdi.
Başvuruda ayrıca Google, Microsoft'un 2018'de Bing'in arama kalitesinde yaptığı iyileştirmeleri duyurmak için Apple'a başvurduğunu yazdı. Bununla birlikte şirket, Microsoft'un Bing'i Apple'a satmak için böyle bir yönteme başvurduğunu iddia etti.
Google'ın itirazında Apple'ın hizmet patronu Eddy Cue'nun şu yorumları yer alıyor:
"Microsoft'un arama kalitesi, aramaya yaptıkları yatırım, her şey hiç de önemli değildi. ve böylece her şey daha düşüktü. Yani arama kalitesi o kadar iyi değildi. Google'la ya da Microsoft'un yatırım yapabileceği düzeyde bir yatırım yapmıyorlardı. Reklam organizasyonları ve para kazanma biçimlerinin de pek sürdürülebilir olduğu söylenemez."
Son Dakika › Teknoloji › Google, Microsoft ve Apple Hakkında Çarpıcı İddialarda Bulundu - Son Dakika
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