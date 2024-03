Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar...