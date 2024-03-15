Teknoloji

Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden Google, çok yakında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Son gelen raporlar Google Pixel Fold 2 teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi!

Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ross Young, yaklaşan Google Pixel Fold 2 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran mevcut olacak. Böylelikle akıllı telefonla ilgili son dönemde ortaya atılan 6,4 inçlik dış ekran söylentileri de geçerliliğini yitirmiş oldu.

Katlanabilir telefonda Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Henüz bu yongayla ilgili resmi bilgiler olmasa da Geekbench veri tabanı burada bizlere önemli ayrıntıları sağlıyor. Buna göre yeni işlemci; 4 adet 1.95 GHz verimlilik çekirdeği ve 4 adet 2.6 GHz performans çekirdeklerine ek olarak Mali G715 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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İşlemcinin Geekbench skoru tek çekirdekte 1.082 ve çok çekirdekte ise 3 bin 121. Bunun yanı sıra kaynağa göre cihazın ekranının üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında ise piyasaya sürülecek.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Pixel Fold'un özellikleri şöyle;