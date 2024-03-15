Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden Google, çok yakında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Son gelen raporlar Google Pixel Fold 2 teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi!
Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ross Young, yaklaşan Google Pixel Fold 2 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran mevcut olacak. Böylelikle akıllı telefonla ilgili son dönemde ortaya atılan 6,4 inçlik dış ekran söylentileri de geçerliliğini yitirmiş oldu.
Katlanabilir telefonda Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Henüz bu yongayla ilgili resmi bilgiler olmasa da Geekbench veri tabanı burada bizlere önemli ayrıntıları sağlıyor. Buna göre yeni işlemci; 4 adet 1.95 GHz verimlilik çekirdeği ve 4 adet 2.6 GHz performans çekirdeklerine ek olarak Mali G715 grafik birimine ev sahipliği yapacak.
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İşlemcinin Geekbench skoru tek çekirdekte 1.082 ve çok çekirdekte ise 3 bin 121. Bunun yanı sıra kaynağa göre cihazın ekranının üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında ise piyasaya sürülecek.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Pixel Fold'un özellikleri şöyle;
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ÖzellikDetayEkran (Dış)5.8 inç FHD+ OLED, 120HzEkran (İç)7.6 inç OLED, 120Hz, 6: 5 en boy oranıİşlemciGoogle Tensor G2RAM12GB LPDDR5Depolama256GB/ 512GB UFS 3.1Arka Kamera48MP ana + 10.8MP ultra geniş + 10.8MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, 20x süper çözünürlük yakınlaştırma)Ön KameraDış: 9.5MP, İç: 8MPVideo Kaydı4K 60 FPS (tüm kameralar)Pil4821 mAhAğırlık283 gramBoyutlar (Açık)139.7 x 158.7 x 5.8 mmBağlantılarUSB Type-C, çift SIM, Wi-Fi 6E, 5GYazılımAndroid 13GüncellemelerEn az 5 yılRenklerPorselen, ObsidyenFiyat1799$
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel Fold 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir.
Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı olan Google I/O 2024, 14 Mayıs'ta başlayacak. Etkinlikte yapay zeka ana odak noktası olacak ve Android 15'in yeni özellikleri gösterilecek. Ayrıca Google'ın popüler hizmetlerine ilişkin güncellemeler ve Pixel 8A'nın tanıtımı da bekleniyor.
Google Chrome, tehlikeli web sitelerini tespit etmek ve engellemek için Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarıyor. Bu sayede Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor. Bu yeni özellik sayesinde Google, kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı hedefliyor.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar...
Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
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