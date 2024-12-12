GTÜ Teknopark: Geleceğin Girişimcilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

GTÜ Teknopark: Geleceğin Girişimcilerine Destek

GTÜ Teknopark: Geleceğin Girişimcilerine Destek

GTÜ Teknopark, girişimcileri ve mühendisleri kariyerlerinde desteklemeyi hedefliyor.

12.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesindeki teknopark, geleceğin girişimcileri ve mühendislerinin kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerlemelerine imkan sunuyor.

Nitelikli iş gücüne katkı sunmayı, verimlilik esaslı sistemler kurgulamayı, nihai ürün kalitesi ve standartlarını yükseltmeyi, yeniliklere öncülük etmeyi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemeyi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknolojilere uyumunu sağlamayı amaçlayan GTÜ Teknopark, 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

GTÜ Teknopark, mühendislik öğrencilerine bünyesindeki 150 firmada çalışma imkanının yanı sıra fiziki ve maddi desteklerle kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyor.

Yaklaşık 120 öğrencinin stajyer ve girişimci olarak bulunduğu teknopark, girişimci ve mühendis adaylarını iş hayatına hazırlıyor.

GTÜ Teknopark, laboratuvar ve atölyeleri istifadesine sunduğu öğrencilerin ulusal veya uluslararası teknik yarışmalara katılmalarına destek olmak için de çalışmalar yürütüyor.

"Karşılıklı katkı söz konusu"

GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, AA muhabirine, akademisyenler ve öğrencilerle iç içe geçmiş çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bünyelerindeki firmaların öğrencilere hem altyapı hem de istihdam sağladığını aktaran Çalık, "Hocalarımız, firmalarımızda danışmanlık hizmeti veriyor veya firmalarımızla ortak projeler geliştiriyor. Toplam 150 firmamız bulunuyor. Bu firmalarımızda 120 öğrencimiz şu anda kısmi zamanlı çalışıyor. Yaklaşık 15 öğrencimiz de idari binamızda teknopark süreçlerine dair periyodik eğitimler alıyor." diye konuştu.

Çalık, girişimci firmanın kuruluşundan başlayarak her aşamasına tanıklık eden öğrencilerin, mezun olmadan ya da olduktan sonra kolayca şirketlerini kurabildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize yer vermekteyiz. Öğrencilere hem sanayicilerle yürütülen ilişkilerde hem de girişimcilerle yaptıkları çalışmalarda ciddi bilgi aktarımı sağlanıyor. Firmalar da yeni nesil teknolojilere aşina, yaratıcı fikirlere sahip gençlerin bilgi ve donanımından faydalanıyor. Firmalarımız, öğrencilerimizin veya hocalarımızın katkılarıyla çok fazla yenilikçi projeleri de sunarak kendi iş hacimlerini genişletiyor."

Öğrenciler, akademisyenler ve firmalar arasında karşılıklı katkının söz konusu olduğunu belirten Çalık, "Firmalarımız zaten üniversitenin teknik ve sosyal altyapısını kullanma imkanına sahip. Firmalarımız üniversitemizde tüm mühendislik fakülteleriyle iç içe çalışıyor." dedi.

Çalık, öğrencilerin staj yaparak tecrübe edindiğini dile getirerek, "Burada kısmi zamanlı çalıştıklarında kendilerini o firmaların bir parçası olarak görmeleri ve iş süreçlerinin de içerisinde olmaları dolayısıyla mezun olmadan önce iş hayatına atılmış oluyorlar. Bu da kendilerine mezun olduklarında iş bulmalarına, en uygun işi seçmelerine ciddi katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada kendimi çok iyi geliştirdim"

Teknoparktaki gemi mühendislik firmasında staj yapan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Şafak Ekre, teknopark aracılığıyla çalışmaya başladığını kaydetti.

Teorik bilgileri sahada pekiştirmenin güzel bir deneyim olduğuna işaret eden Ekre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu arkadaşımdan 2 sene deneyimli olarak sektöre atılacağım. Bu durum tabii ki de beni birçok kişinin önüne geçirecektir. Bu nedenle teknopark yetkililerine de teşekkür ediyorum. Neleri bilmediğimi öğrenmek benim için daha faydalı oldu. Gerçekten mühendislik çok farklı. Derslerde de dersler dışında yaptığım işlerde de bana çok yardımları dokunuyor. Burada kendimi çok iyi geliştirdim.

Teknoparkta bu kadar bilgili insanların içinde olmak benim için çok güzel bir deneyim oldu. Burada arayıp bulamayacağınız bir firma yok. Buradaki firmalar her şeyle ilgileniyor. Boş zamanlarımızda buradaki diğer firmaları da gezmek bizim için çok yararlı oluyor."

GTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kadir Gören ise teknoloji yarışmalarına hazırlanırken teknoparkın kendilerine atölye ve malzeme desteği sağladığını belirterek, ayrıca firmaların desteğiyle girişim başlatabilmek için kendilerine vizyon oluşturabildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, kocaeli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GTÜ Teknopark: Geleceğin Girişimcilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: GTÜ Teknopark: Geleceğin Girişimcilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.