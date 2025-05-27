Güneş Enerjisiyle Su Üreten Cihaz - Son Dakika
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Teknoloji

Güneş Enerjisiyle Su Üreten Cihaz

Güneş Enerjisiyle Su Üreten Cihaz
27.05.2025 16:40
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Bilim insanları, balsa ağacından yapılan bir cihazla havadaki nemi suya dönüştürüyor.

AVUSTRALYA ve Çinli bilim insanları, balsa ağacından geliştirilen yeni bir cihazla güneş ışığı kullanarak nemi havadan suya dönüştürdü.

Melbourne'deki RMIT Üniversitesi ile Çin'deki Zhejiang A&F Üniversitesi liderliğinde yürütülen ortak çalışmada, doğadan ilham alan yeni bir su toplama cihazı geliştirildi. Sünger benzeri yapıya sahip olan cihaz, güneş ışığıyla çalışıyor, düşük nemli ortamlarda bile havadaki nemi emerek içme suyuna dönüştürebiliyor. Cihaz, 5 ila 55 derece sıcaklık aralığında ve yüzde 30'dan yüzde 90'a kadar değişen nem oranlarında etkili şekilde çalışabiliyor.

Cihaz, doğal gözenekli yapısı sayesinde nemi emip saklayabilen balsa ağacı liflerinden üretildi. İçeriğinde ayrıca lityum klorür, demir oksit nanoparçacıkları ve karbon nanotüp katmanları bulunuyor. Sistemin içinde bir kubbe kapak, soğutma mekanizması, kirlilik önleyici tepsi ve güneş enerjili tetikleyici de yer alıyor. Laboratuvar testlerinde, cihaz her gramında 2 mililitreye kadar su toplayabildi.

Projenin Çin ayağını yöneten Dr. Junfeng Hou, açık hava testlerinde cihazın gece boyunca 2,5 mililitre su topladığını ve gündüz neredeyse tamamını serbest bıraktığını belirtti. Sistem, günlük yüzde 94'lük su toplama verimliliğine ulaştı. Düşük nemde bile her gram malzeme 0,6 mililitre su toplayabiliyor. Bu oranlar, sistemi çöl, afet bölgesi ya da şebekeden bağımsız alanlar için ideal kılıyor.

Baş araştırmacı Dr. Derek Hao ise cihazın acil durumlar, doğal afetler ve uzak bölgelerdeki su ihtiyacı için büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Hao, cihazın kolay üretilebilmesinin, balsa ağacının ucuz ve biyolojik olarak çözünebilir olmasının seri üretimin önünü açtığını söyledi.

Endüstri ortaklarıyla pilot ölçekli üretim ve saha testleri için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Hao, sistemin modüler versiyonlarıyla geniş çaplı kullanıma hazır hale gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Güneş Enerjisiyle Su Üreten Cihaz - Son Dakika

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