Hello Space, 2024'teki üçüncü uzay misyonunu tamamlamayı hedefliyor

Teknoloji

Hello Space Üst Yöneticisi (CEO) Muzaffer Duysal, Hello Space olarak odaklarının, 2024'teki üçüncü uzay misyonunun başarıyla tamamlanması olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Duysal, Türkiye'nin uzay yolculuğunda kararlı adımlarını heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Uzay ekosistemi içerisinde Türkiye'nin de yer alması, bu alanda somut çalışmalara katkı sunması hem bu rekabetin içerisinde bizi öne çıkaracak hem de Türkiye'de bu alana ilgi duyan yeni yeteneklerin gelişmesine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzayla ilgili haberler duymanın ve bu haberlerin genç nesilde de karşılık bulmasının oldukça mutluluk verici olduğunun altını çizen Duysal, şunları kaydetti:

"Hello Space olarak, uzay alanında yapılan çalışmaların sayısının artması, bu alanda yeni yeteneklerin yetişmesi ve bu ekosistemin büyümesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle üniversiteler tarafından düzenlenen etkinliklere, fuarlara katılmaya gayret ediyoruz. Bu etkinliklerde öğrencilerle buluşmalarımız, onlara uzay alanında yapılabilecekleri ve Hello Space'in getireceği yenilikleri anlatmamız, onlarda büyük heyecan ve merak uyandırıyor."

"Yeni yeteneklerin gelişmesini de destekliyor olacağız"

Duysal, "Interstellar" isimli bir staj programlarının olduğunu, bu program sayesinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan gençlerin, Hello Space ekiplerinin içerisinde, gerçek bir uzay misyonunda görev alma ve kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını anlattı.

Hello Space'in, uzayda bulunan uydu sayılarını artırmaya devam edeceğini aktaran Duysal, nesnelerin interneti alanında çözümler üretirken yeni yeteneklerin gelişmesini de destekleyeceklerini bildirdi.

Duysal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın uzay alanındaki özel sektörü destekleme ve küresel projelerde rol alma açıklamasının Türkiye için çok değerli olduğunun altını çizdi.

Duysal, "Sadece kendi açımızdan değil, farklı potansiyel girişimciler için de bir fırsatın oluşması ülkemiz adına sevindirici bir gelişme. Beklentimiz, bu tip yatırımların çoğalarak Türkiye'ye katma değer sağlanması. Türkiye olarak, oldukça değerli bir potansiyelimiz var ve bu potansiyeli gerçekleştirmek bizim elimizde." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki süreçte bizi çok daha farklı projeler bekliyor"

Uzay alanına yönelik ilgiden ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade eden Duysal, Hello Space olarak başlıca hedeflerinin, uydu sayılarını artırmak olduğunu dile getirdi.

Duysal, "18 ayda 3 uydumuzu uzaya gönderdik bu kısa süre içerisinde başarılmış önemli bir adımdır. Uzayda yer alan uydu ağımızı genişleterek daha fazla veri akışı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Buna ek olarak, önümüzdeki süreçte bizi çok daha farklı projeler ve çalışmalar bekliyor. Ancak şimdilik odağımız, 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz üçüncü uzay misyonumuzu başarıyla tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.???????