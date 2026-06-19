Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi

Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde gerçekleştirilen bilim söyleşileri kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Gül Boyacı San, "Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri" başlıklı söyleşide öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin'in de katılım sağladığı söyleşide San, hidrojen enerjisinin geleceğin enerji sistemlerindeki yeri, yakıt pili teknolojilerinin çalışma prensipleri ve sürdürülebilir enerji dönüşümüne sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Konuşmasında dünya genelinde artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji teknolojilerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. San, hidrojenin geleceğin en önemli enerji taşıyıcılarından biri olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yakıt pili teknolojilerinin yüksek enerji verimliliği, sessiz çalışma özelliği, modüler yapısı ve çevre dostu karakteri sayesinde ulaşım, sanayi ve enerji üretimi gibi birçok alanda kullanım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan San, bu teknolojilerin karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol üstlenebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de hidrojen teknolojileri alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. San, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda hazırlanan strateji belgelerinde hidrojen teknolojilerine önem verildiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan San, sürdürülebilir enerji teknolojilerinin insanlığın geleceği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yarının dünyası bugünün attığı adımlarla şekillenmektedir. Bugün hidrojene yapılan yatırım, aslında yarın insanlığın ortak geleceğine yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE