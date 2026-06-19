Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi

Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi
19.06.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Fatma Gül Boyacı San, hidrojen enerjisi ve yakıt pili teknolojilerinin önemini açıkladı.

Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde gerçekleştirilen bilim söyleşileri kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Gül Boyacı San, "Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri" başlıklı söyleşide öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin'in de katılım sağladığı söyleşide San, hidrojen enerjisinin geleceğin enerji sistemlerindeki yeri, yakıt pili teknolojilerinin çalışma prensipleri ve sürdürülebilir enerji dönüşümüne sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Konuşmasında dünya genelinde artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji teknolojilerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. San, hidrojenin geleceğin en önemli enerji taşıyıcılarından biri olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yakıt pili teknolojilerinin yüksek enerji verimliliği, sessiz çalışma özelliği, modüler yapısı ve çevre dostu karakteri sayesinde ulaşım, sanayi ve enerji üretimi gibi birçok alanda kullanım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan San, bu teknolojilerin karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol üstlenebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de hidrojen teknolojileri alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. San, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda hazırlanan strateji belgelerinde hidrojen teknolojilerine önem verildiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan San, sürdürülebilir enerji teknolojilerinin insanlığın geleceği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yarının dünyası bugünün attığı adımlarla şekillenmektedir. Bugün hidrojene yapılan yatırım, aslında yarın insanlığın ortak geleceğine yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Fatma Gül, Enerji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Üzerine Söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.