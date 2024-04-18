Güçlü işlemcisi ve kamerası ile dikkat çeken Honor Magic 6 Pro Türkiye\'de satışa çıktı

Güçlü işlemcisi ve kamerası ile dikkat çeken Honor Magic 6 Pro resmen Türkiye'de satışa çıktı. Peki ne sunuyor? Honor Magic 6 Pro inceleme videomuz sizlerle.
Honor Magic 6 Pro inceleme
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Honor Magic 6 Pro, Türkiye'de ön siparişe sunulduğundan beri büyük ilgi görmekte. Bu cihaz, 6.8 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ile donatılmış olup, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca, 5000 nit gibi benzersiz bir tepe parlaklık seviyesi sunuyor.
Telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden almakta ve Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çalışıyor. 5600 mAh kapasiteli bataryası 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği sunarak uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.
Kamera özellikleri açısından Honor Magic 6 Pro, ön tarafta f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel bir özçekim kamerası bulundururken, arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera, 180 Megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kameralar, gelişmiş algoritmalar kullanarak aynı anda hem geniş açılı hem de telefoto lensleri kullanarak doğal bokeh efektleri yaratabiliyor.
Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği ise, çeşitli vücut hareketlerini ve yüz ifadelerini tanıyarak, spor etkinlikleri gibi hareketli anlarda çarpıcı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.
Cihaz, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi en son bağlantı teknolojilerini desteklerken, 12 GB ile 16 GB arasında RAM ve 256 GB, 512 GB, 1 TB gibi geniş depolama seçenekleri sunuyor.
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