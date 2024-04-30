Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak

Huawei 7 Mayıs\'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak

Huawei, giyilebilir cihaz, dizüstü bilgisayar ve tablet serisine yönelik yeni ürünlerini tanıtmak üzere 7 Mayıs'ta Dubai'de bir etkinlik düzenleyecek. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen MateBook, MatePad ve giyilebilir cihazların global pazarda tanıtılması bekleniyor. Şirket tarafından yapılan paylaşımda giyilebilir teknolojiler, MateBook ve MatePad serisine dikkat çekildi. Yeni ürünlerle ilgili herhangi bir görsel paylaşılmadı, ancak birden fazla model tanıtılması bekleniyor. Pura 70 serisinin globale gelme ihtimali ise düşük. Huawei'nin etkinlikte başlıca dizüstü bilgisayar ve tablet modellerine odaklanması bekleniyor. En çok dikkat çekecek modellerin Watch Fit 3 akıllı bileklik ve MateBook X Pro 2024 dizüstü bilgisayar olacak gibi duruyor. MateBook X Pro 2024'ün 980 gramlık bir kasaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca 13. nesil Core i7'den yüzde 60'a kadar daha iyi performans sunan yeni Intel Ultra 9 işlemciden güç alacağı da belirtildi. MatePad tarafında ise Kirin işlemci yükseltmesi mümkün görünüyor. Huawei'nin telefon bazlı bir sürprizi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak resmi bir doğrulama olmadığından, Pura 70 serisinin tanıtımına yönelik büyük beklentilere girmemek gerekiyor.

30.04.2024 11:09
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Huawei geçtiğimiz haftalarda Çin'de düzenlediği etkinlik kapsamında Pura 70 serisini görücüye çıkardı. Şirketin paylaştığı son duyuru ise 7 Mayıs'ta küresel bir etkinlik düzenleneceğini gözler önüne serdi. Peki bu lansmanda neler duyurulacak?

Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak

Huawei, giyilebilir cihaz, dizüstü bilgisayar ve tablet serisine yönelik yeni ürünlerini tanıtmak üzere 7 Mayıs'ta Dubai'de bir etkinlik düzenleyecek. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen MateBook, MatePad ve giyilebilir cihazların global pazarda tanıtılması bekleniyor.

Dubai. 7 May, 2024. Step into the future with HUAWEI Wearables, MateBook and MatePad Series. Get ready to witness the dawn of a thrilling new era in innovation. #FashionForward #CreationOfBeauty pic.twitter.com/QoJXYIzx08

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) April 29, 2024

Şirket tarafından yapılan paylaşımda giyilebilir teknolojiler, MateBook ve MatePad serisine dikkat çekildi. Yeni ürünlerle ilgili herhangi bir görsel paylaşılmadı, ancak birden fazla model tanıtılması bekleniyor. Pura 70 serisinin globale gelme ihtimali ise düşük.

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Huawei'nin etkinlikte başlıca dizüstü bilgisayar ve tablet modellerine odaklanması bekleniyor. En çok dikkat çekecek modellerin Watch Fit 3 akıllı bileklik ve MateBook X Pro 2024 dizüstü bilgisayar olacak gibi duruyor.

MateBook X Pro 2024'ün 980 gramlık bir kasaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca 13. nesil Core i7'den yüzde 60'a kadar daha iyi performans sunan yeni Intel Ultra 9 işlemciden güç alacağı da belirtildi. MatePad tarafında ise Kirin işlemci yükseltmesi mümkün görünüyor.

Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak

Huawei'nin telefon bazlı bir sürprizi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak resmi bir doğrulama olmadığından, Pura 70 serisinin tanıtımına yönelik büyük beklentilere girmemek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei 7 Mayıs'ta MateBook, MatePad ve giyilebilir cihaz tanıtacak - Son Dakika
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