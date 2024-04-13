Huawei destekli Aito M5 elektrikli SUV modeli tanıtıldı

Teknoloji

Huawei ve otomobil devi Seres ile ortak girişimi Aito (Çin pazarında Wenjie olarak biliniyor) yeni SUV modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Aito M5 isimli yeni elektrikli SUV modelinden ilk gerçek görüntüler ortaya çıktı.

Huawei destekli yeni Aito M5 ortaya çıktı

Aito, yeni modelin bu ay sonunda Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda M5'in tüm çalışmaları da tamamlanmış gibi görünüyor. Çin'de paylaşılan fotoğraflar, aracın dış tasarımını gözler önüne serdi.

M5, bir önceki modele kıyasla ön logo ve jantlarda siyah renkle kaplamaya yer veriyor. Bu tasarım, SUV'a daha sportif bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca kırmızı fren kaliperleri de aracın dikkat çekmesini sağlıyor.

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Bir önceki M5'e göre yükseltilen bir diğer özellik ise tavanda yer alan LiDAR sensörü oldu. Bu, şirketin akıllı sürüş sistemini LiDAR gibi ek sensörler yardımıyla geliştirdiğini ortaya koydu. Şu anda satışta olan M5; Huawei ADS 2.0 sürücü destek sistemi için 12 ultrasonik sensör, 11 kamera ve dalga radarı kullanıyor.

Yenilenmiş sistemin, otonom sürüş yeteneklerini ne kadar geliştireceği henüz belli değil. M5'in ayrıca 255 km elektrikli olmak üzere 1425 km menzil sunduğunu belirtmek gerekiyor. Yenilenmiş batarya ile elektrikli menzili genişleyebilir.

Aito henüz yeni M5'in teknik özelliklerini veya fiyatlandırmasını açıklamadı. Ancak 23 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacağını hatırlatmak gerekiyor.