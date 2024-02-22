Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

ABD yaptırımlarının neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya devam eden Huawei cephesinde Enjoy 70z için geri sayım başladı. Huawei Enjoy 70z modelinde 6.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Telefonun şarj hızlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmasa da benzer modellerde olduğu gibi 22.5W hızlarını destekleyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, telefonun 256 GB dahili depolama alanı ve HarmonyOS 4 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor. Huawei Enjoy 70z'nin fiyatı ise 1.199 Yuan (170$) ve 1.399 Yuan (200$) olarak açıklandı.

22.02.2024 12:12
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ABD yaptırımlarının neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya devam eden Huawei cephesinde Enjoy 70z için geri sayım başladı. Akıllı telefonun bugün gün içerisinde piyasaya sürülmesi beklenirken, son gelen raporlar cihazın bazı teknik özelliklerini ve fiyat etiketini gözler önüne seriyor. İşte Huawei Enjoy 70z özellikleri ve fiyatı!

Huawei Enjoy 70z özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 70z modelinde 6.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Şu an için telefonun şarj hızlarıyla ilgili bir detay olmasa da standart modelle ilgili benzerlikleri göz önüne alındığında 22.5W hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Son raporları dikkate aldığımızda yukarıda da belirtildiği gibi Enjoy 70z ile Enjoy 70'in benzer özelliklere sahip olması kuvvetle muhtemel. Tabii iki cihazın tasarım gibi konularda farklılık göstermesi bekleniyor.

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Akıllı telefonda 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Son olarak kutudan HarmonyOS 4 sürümüyle çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Enjoy 70 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerHuawei Enjoy 70Ekran6,75 inç HD+ LCD, 60 Hz yenileme hızı, Damla ÇentikİşlemciHuawei Kirin 710A (14 nm), 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53Grafik BirimiMali-G51 MP4RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBBatarya6.000 mAh, 22,5W Şarj Desteğiİşletim SistemiHarmony OS 4Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar– 50 Megapiksel (Birincil Kamera)– 2 Megapiksel (Makro Lens)GüvenlikYan Tarafa Konumlandırılan Parmak İzi SensörüRenk SeçenekleriParlak Siyah, Kar Beyazı, Zümrüt YeşiliSatış Fiyatları– 8 GB RAM + 128 GB: 1.199 Yuan (170$)– 8 GB RAM + 256 GB: 1.399 Yuan (200$)

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika

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