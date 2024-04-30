Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

Huawei, Mate 60 ve Pura 70 serisinde kullandığı Kirin işlemcisiyle büyük ses getiriyor. Şirketin Kirin işlemcilerini bilgisayarlara da genişletmeyi planladığı iddia ediliyor. Huawei Kirin dizüstü bilgisayar işlemcisi, Apple M3 ile rekabet edebilecek seviyede olduğu belirtiliyor. Kirin PC çipinin özellikleri sızdırıldı ve 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Performans sonuçlarına göre, Kirin PC çipi Apple M2 ile grafik işlemede yarışabilecekken, Taishan çekirdekleri Apple M3'ün çok çekirdekli performansına yaklaşabileceği belirtiliyor. Huawei'nin Kirin işlemcisiyle dizüstü bilgisayar pazarında Apple ile rekabet etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

30.04.2024 01:08
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Huawei, Mate 60 ve Pura 70 serisinde kullandığı Kirin işlemcisiyle büyük ses getirdi. Çinli bir şirket ile birlikte geliştirilen işlemcilerin bilgisayarlara da genişletileceği iddia edildi. Huawei Kirin dizüstü bilgisayar işlemcisinin Apple M3 ile yarışacak düzeyde olduğu belirtildi.

Huawei Kirin PC işlemcisi özellikleri sızdı

Huawei, dizüstü bilgisayar odaklı şimdiye kadarki en güçlü Kirin çipi için çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. MacBook ile dizüstü bilgisayar pazarına hakim olan Apple'ın koltuğunu sallamak isteyen şirket, 8 çekirdekli bir işlemci üzerinde çalışıyor.

Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, işlemcinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Kirin PC olarak adlandırılan çipin; 8 yüksek performanslı Taishan çekirdeğine ve bir Adreno 920 GPU'ya yer verdiği söyleniyor.

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Performans sonuçları ise oldukça dikkat çekici seviyede. Çin'den gelen sızıntılar, Adreno 920 sayesinde grafik işlemede Apple M2 ile yarışacağını gösterdi. Taishan çekirdeklerinin ise Apple M3'ün çok çekirdekli performansına yaklaştığı belirtildi.

Huawei aslında küçük ölçekli de olsa dizüstü bilgisayar pazarında bulunuyor. Kirin 9006C modeliyle Çin'deki bazı bilgisayarlara güç veriyor. Ancak yeni işlemci şirket için büyük bir adımı temsil edecek ve doğrudan Apple ile karşı karşıya getirecek.

Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

Kirin PC çipinin 32GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanını destekleyeceği de söyleniyor. 'Pro' ve 'Max' kod adlı iki varyant, Eylül ayında Mate 70 serisiyle birlikte piyasaya sürülebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei, Kirin İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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