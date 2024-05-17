16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika
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16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı

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Gaziantep'te 2008 yılında kaybolan kişinin dini nikahlı eşinin olaydan kısa süre sonra ailesi tarafından başkasıyla evlendirilmesini şüpheli bulan polis, başlattığı soruşturma kapsamında 16 yıllık cinayeti çözdü. Erdal Ö'nün cesedi, yapılan kazıda bulundu ve gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

17.05.2024 13:36
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Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan Erdal Ö'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, Erdal Ö'nün kaybından kısa süre sonra evlendirilen dini nikahlı eski eşten şüphelendi ve kadının akrabalarını takibe aldı. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin Erdal Ö.'yi lastikle yaktıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2008'DE KAYBOLDU BİR DAHA İZİNE ULAŞILAMADI

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde dini nikahlı eşiyle yaşayan 23 yaşındaki Erdal Ö, 2008 yılı şubat ayında bir anda ortadan kayboldu. Bir süre sonra Erdal Ö'nün ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yıllar içinde Erdal Ö'nün izine rastlamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı 2023 Kasım ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

16 yıldır aranan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar! Cinayeti eski eşin evliliği çözdü

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BASŞKASIYLA EVLENDİRDİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı devraldıktan sonra yaptığı ilk incelemede, Erdal Ö'nün kaybolmadan bir yıl önce şehir merkezinden kırsal mahalleye taşındığını ve kayıp başvurusu sonrası dini nikahlı eşi S.Y'nin başkasıyla evlendirildiğini tespit etti. Bu durumdan şüphelenen polis, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu. Başta Erdal Ö'nün akrabaları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran ekip, Erdal Ö'nün kayınbabası Hanifi Y, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Y. ile bacanağı Resul Y'yi gözaltına aldı.

16 yıldır aranan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar! Cinayeti eski eşin evliliği çözdü

6 AY BOYUNCA TİTİZLİKLE TAKİP EDİLDİLER

Emniyete götürülen zanlılar, çapraz sorgunun ardından serbest bırakıldı. Özel ekip, bu dört şüpheliyi yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı, haklarında çeşitli deliller topladı. Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 zanlıyı bir süre önce yeniden gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgularda dört zanlı Erdal Ö'yü öldürüp gömdüklerini itiraf etti.

16 yıldır aranan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar! Cinayeti eski eşin evliliği çözdü

CESET PARÇALARI YAPILAN KAZIDA BULUNDU

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde 2 gün kazı yapıldı. Ekipler, iş makineleri ile yaptıkları kazıda yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait bulgu elde etti.

16 yıldır aranan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar! Cinayeti eski eşin evliliği çözdü

ARAÇ LASTİĞİNDE YAKIP KÜLLERİNİ TOPRAKLA ÖRTTÜLER

Kriminal incelemede, olay yerinde elde edilen cesede ait bulguların Erdal Ö'ye ait olduğu belirlendi. Erdal Ö'nün darbedildikten sonra araç lastiği içinde yakılıp küllerin üzerinin toprakla örtüldüğü tespit edildi. Gözaltındaki 4 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

16 yıldır aranan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar! Cinayeti eski eşin evliliği çözdü
16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fayton Faytoncu: Onca sene basinizi yastığa koyup nasil uyudunuz vicdan bambaska bisey . Oda herkeste bulunmuyor . 17 0 Yanıtla
  • Mustafa Aydın Sayın: ne oldu şimdi? yenilen her halt ortaya bir sekilde cikar 12 0 Yanıtla
  • Recep Arslan: Polisimizi tebrik ediyorum helal olsun valla 1 1 Yanıtla
  • Ferhat Seven: yazık vallahi 0 0 Yanıtla

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