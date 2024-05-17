Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu

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Tokat'ta aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartışan kişiler sokakta karşılaşınca olanlar oldu. Taraflardan biri, elindeki keserle tartıştığı kişinin kafasına vurdu. Yaralanan adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. ve Samet C. telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı.

KESERLE ÖNCE KAFASINA SONRA BACAKLARINA VURDU

Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ardından da bacaklarına defalarca vurdu. Talihsiz adam aldığı ilk darbeyle yere yığılarak hareketsiz şekilde yatmaya başladı.

VATANDAŞTAN SALDIRGANA ANINDAN MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale ederek saldırganı uzaklaştırarak yerde yatan yaralıyı korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken o vahşet anlarından geriye ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.