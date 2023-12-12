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Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
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Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Huawei, MatePad Pro 13.2'yi tanıttı. Yeni tablet, Kirin 9000s işlemci, devasa OLED ekran, çok yönlü kameralar ve HarmonyOS 4 gibi özelliklere sahip. MatePad Pro 13.2'nin fiyatı ise 999 euro ve 1.199 euro olarak belirlendi.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat
12.12.2023 - 23:14,
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Çinli teknoloji devi Huawei, MatePad Pro 13.2 'yi resmi olarak tanıttığı küresel etkinliğinde tozu dumana kattı. Huawei'nin tablet serisine gelen bu yeni canavar, teknoloji meraklıları için cazip bir seçim haline getiren birçok önemli özellik ve yükseltmeye sahip.

Huawei MatePad Pro 13.2 teknik özellikleri:

MatePad Pro 13.2'nin anakartında Huawei'nin son teknoloji Kirin 9000s yonga seti yer alıyor. Bu güncellenmiş işlemci, 1+3+4 CPU yapılandırmasıyla donatılmış ve mükemmel bir performans sergiliyor.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Tabletin işlemci gücü, normal Kirin 9000s ve Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti ile aynı seviyede performans sergileyen yeni bir Geekbench puanıyla daha da vurgulandı. CPU yapılandırması, 2,62 GHz hızında çalışan yüksek performanslı bir çekirdeğin yanı sıra 2,15 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1,53 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği içeriyor.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Cihaz, 2880 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip 13,2 inçlik devasa bir OLED ekrana sahip. Görseller canlı ve net zira en yüksek parlaklık değeri 1000 nit. Tabletin şık tasarımı, 5,5 mm'lik etkileyici kalınlığa sahip alüminyum kasasıyla somutlaşıyor.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Fotoğraf cephesinde MatePad Pro 13.2, 13 MP ana kamera ve arkada 8MP ultra geniş lens içeriyor ve kullanıcılara çok yönlü fotoğrafçılık seçenekleri sunuyor. Özçekimler ve görüntülü aramalar için, delikli bir çentik içine yerleştirilmiş 16 MP'lik bir ön kamera var.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Huawei'nin tescilli işletim sistemi HarmonyOS 4, yazılım tarafının sorumluluğunu üstlenerek sorunsuz ve dengeli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca, tablet iki yönlü Beidou Uydu mesajlaşmasını destekleyerek bağlantı özelliklerini geliştiriyor.

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

MatePad Pro 13.2'ye güç veren yine devasa 10.100 mAh'lik pil, hızlı ve verimli ikmal için 88W şarj desteği ile tamamlanıyor. Tablet ayrıca Bluetooth 5.2 bağlantısı ile donatılmış ve üçüncü nesil Huawei M-Pencil'ı destekliyor.

MatePad Pro 13.2 teknik özellikleri tablosu:

ÖzellikDetaylarEkran13.2 inç OLED, 2880 x 1920px çözünürlük, 16: 10 oranı, 1000 nit parlaklık, 252 PPI piksel yoğunluğu, 1.000.000: 1 Kontrast, 144 Hz yenileme hızıİşlemciHuawei Kirin 9000s, 1+3+4 CPU yapılandırmasıCPU KonfigürasyonuPerformans Çekirdeği: 2.62 GHz, 3x Çekirdek: 2.15 GHz, 4x Verimlilik Çekirdeği: 1.53 GHzRAM12 GBDepolama256 GB veya 512 GBKamera (Arka)Ana Kamera: 13 MP, Geniş Açılı Lens: 8 MPKamera (Ön)16 MP, ön kamera punch-hole kesimiyleİşletim SistemiHarmonyOS 4Batarya10.100 mAh, 88W hızlı şarj desteğiBağlantıUSB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Beidou Uydu İletişimini DesteklemeEbatlar5,5 mm kalınlık, 580 gr ağırlık, 196,1 mm boy, 289,1 mm enRenk SeçenekleriBeyaz, Siyah, Yeşil

Huawei MatePad Pro 13.2 fiyatı:

Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Huawei MatePad Pro 13.2 iki farklı varyantla geliyor: Bunlardan ilki 999 euro (kur karşılığı 31.300 TL~) fiyat etiketine sahip olan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı versiyonu, diğeri ise 1.199 euro (kur karşılığı 37.565 TL~) fiyat etiketli 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanlı versiyonu.

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Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
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