Huawei MatePad Pro 13.2: Özellikler ve Fiyat

Çinli teknoloji devi Huawei, MatePad Pro 13.2 'yi resmi olarak tanıttığı küresel etkinliğinde tozu dumana kattı. Huawei'nin tablet serisine gelen bu yeni canavar, teknoloji meraklıları için cazip bir seçim haline getiren birçok önemli özellik ve yükseltmeye sahip.

Huawei MatePad Pro 13.2 teknik özellikleri:

MatePad Pro 13.2'nin anakartında Huawei'nin son teknoloji Kirin 9000s yonga seti yer alıyor. Bu güncellenmiş işlemci, 1+3+4 CPU yapılandırmasıyla donatılmış ve mükemmel bir performans sergiliyor.

Tabletin işlemci gücü, normal Kirin 9000s ve Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti ile aynı seviyede performans sergileyen yeni bir Geekbench puanıyla daha da vurgulandı. CPU yapılandırması, 2,62 GHz hızında çalışan yüksek performanslı bir çekirdeğin yanı sıra 2,15 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1,53 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği içeriyor.

Cihaz, 2880 x 1920 piksel çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip 13,2 inçlik devasa bir OLED ekrana sahip. Görseller canlı ve net zira en yüksek parlaklık değeri 1000 nit. Tabletin şık tasarımı, 5,5 mm'lik etkileyici kalınlığa sahip alüminyum kasasıyla somutlaşıyor.

Fotoğraf cephesinde MatePad Pro 13.2, 13 MP ana kamera ve arkada 8MP ultra geniş lens içeriyor ve kullanıcılara çok yönlü fotoğrafçılık seçenekleri sunuyor. Özçekimler ve görüntülü aramalar için, delikli bir çentik içine yerleştirilmiş 16 MP'lik bir ön kamera var.

Huawei'nin tescilli işletim sistemi HarmonyOS 4, yazılım tarafının sorumluluğunu üstlenerek sorunsuz ve dengeli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca, tablet iki yönlü Beidou Uydu mesajlaşmasını destekleyerek bağlantı özelliklerini geliştiriyor.

MatePad Pro 13.2'ye güç veren yine devasa 10.100 mAh'lik pil, hızlı ve verimli ikmal için 88W şarj desteği ile tamamlanıyor. Tablet ayrıca Bluetooth 5.2 bağlantısı ile donatılmış ve üçüncü nesil Huawei M-Pencil'ı destekliyor.

MatePad Pro 13.2 teknik özellikleri tablosu: