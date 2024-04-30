Huawei Nova 12s: Google Servisleri ile Entegre Bir Şekilde Piyasaya Sürüldü

Teknoloji

Huawei'nin yeni modeli Nova 12s, Google servisleri ile entegre bir şekilde piyasaya sürüldü. Huawei Nova 12s inceleme sizlerle.

Huawei Nova 12s inceleme

Yeni Nova 12s ile artık kullanıcılar artık ekstra uygulamalar yüklemek zorunda kalmadan Google servislerine erişebilecek. EMUI 14 güncellemesi ile gelen bu kolaylık, cihazın cazibesini artırıyor.

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Kutu içeriği ve tasarım özellikleri:

Nova 12s, kutusundan 66W hızlı şarj adaptörü ve Type-A'dan Type-C'ye kablo ile çıkıyor. Tasarım açısından, ince çerçeveleri ve segmentinde dikkat çeken bir çene tasarımı ile premium bir his uyandırıyor. Cihaz, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği sunuyor. Özellikle mavi ve beyaz renklerdeki desenli tasarım dikkat çekici. Ayrıca, 168 gram ağırlığı ve 6.88 mm inceliği ile tek elle rahatlıkla kullanılabilir.

Ekran ve görsel deneyim:

6.7 inç OLED ekranı, 120 Hz tazeleme hızı ile akıcı bir kullanım sunuyor. HDR desteği ve P3 renk gamı sayesinde renkler oldukça canlı ve net. %93.4 ekran-gövde oranı ile tam ekran deneyimi yaşatıyor.

Performans:

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 778G yonga seti ile güçlendirilmiş. 4 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip bu model, 3 GB sanal RAM desteği ile de dikkat çekiyor. Orta seviyede oyun performansı sunuyor ve popüler oyunları rahatlıkla kaldırabiliyor. Geekbench, 3DMark ve Antutu gibi platformlarda yapılan testlerle performansı doğrulanmış.

Kamera özellikleri:

Ana kamera 50 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca 8 MP ultra geniş açı ve makro kameralar, cihazın fotoğraf yeteneklerini genişletiyor. 60 MP'lik geniş açılı kamera ise f/2.4 diyafram açıklığı ile dikkat çekiyor. Xmage RYYB renk filtresi dizisi, düşük ışıkta bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilme imkanı sunuyor.

Batarya:

4500 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım vaat eden Nova 12S, 66W hızlı şarj desteği ile 15 dakikada %60 şarj olabiliyor.

Huawei Nova 12S, zengin özellikleri ve entegre Google servisleri ile kullanıcılarına konforlu ve üst düzey bir deneyim sunuyor. Tasarımı, performansı ve kamerası ile bu segmentteki diğer telefonlar arasında öne çıkıyor.