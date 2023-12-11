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İlim Yayma Ödülleri Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Yusuf Tülün ve Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın katılımıyla İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2023 İlim Yayma Ödülleri'nin üç kategoride verileceği ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a özel ödül takdim edileceği açıklandı.

İlim Yayma Ödülleri Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
11.12.2023 - 23:13,
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İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Yusuf Tülün ve Prof. Dr. Fatih Savaşan gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 2023 İlim Yayma Ödülleri tanıtım toplantısına katıldık.

Hangi Türk bilim insanları ödül alacak?

Erdoğan, toplantıda 16 Aralık'ta gerçekleşecek İlim Yayma Ödülleri'nin üçüncüsünde, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam üç kategoride ödül verileceğini açıkladı. Ayrıca, İlim Yayma Vakfı'nın 50. yıl özel ödülü Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a takdim edileceğini belirtti. Büyük ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahibine ise 50'şer tam altın verileceğini ifade etti.

Erdoğan, ödüllerin amacının Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmaları özendirmek olduğunu ve genç nesilleri bilim insanı olmaya teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından, ödül kazanan çalışmaların detaylı bir şekilde incelendiği ve ödül miktarı ile sayısının artırılması konusunda çalışmalar yapıldığı da belirtildi.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Yusuf Tülün, gençlerin yetişmesine destek olmak ve bilim adamlarına fırsat tanımak istediklerini, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası alanda da tanıtılacağını belirtti. Akademi Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Fatih Savaşan ise bu ödülün Türkiye'deki bilimsel çalışmaların değerlendirildiği bir platform olacağını vurguladı.

Kaynak: Shiftdelete
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Bilal Erdoğan, Aziz Sancar, Yusuf Tülün, Fatih, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İlim Yayma Ödülleri Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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