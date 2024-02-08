İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı\'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı ilk deneyin videosunu Türkiye Uzay Ajansı resmi Twitter hesabından paylaştı. Deneyde mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamikleri incelendi. Ayrıca Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği diğer deneyler ve sonuçları da açıklandı.

08.02.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı ilk deneyi yayınladı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Uzay Ajansı resmi Twitter hesabından deneyin konusu ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler ve video yayınlandı. İşte Alper Gezeravcı tarafından uzayda yapılan ilk deney ve detayları…

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı tarafından uzayda yapılan ilk deney yayınlandı!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 19 Ocak 2024 tarihinde uzaya çıktı. SpaceX'e ait Dragon kapsülü ile yolculuğa başlayan Gezeravcı kalkıştan 32 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'a vardı. 14 günlük görev süreci ardından (kalkış ertelenme süreci hariç) Gezeravcı 7 Şubat 2024 tarihinde dönüş yolculuğuna geçti. Yapılan ilk deneyin videosu ise bugün Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. ?????????

Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı… pic.twitter.com/xCLEd5az9S

— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 7, 2024

Yapılan deneyde mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamikleri incelendi. Yani bir cisim yer çekiminin sıfır kabul edilebildiği bir ortamda dönme, atalet momenti gibi değişkenlerinin nasıl değiştiği gözlemlendi. Ortaokul, lise ve üniversite boyunca müfredatta işlenen "dinamik" konuları için büyük önem arz eden video ve deney Türkiye Uzay Ajansı resmi Twitter (X) hesabından paylaşıldı.

Hindistan uzaya kadın robot gönderiyor!

Alper Gezeravcı uzayda hangi deney ve araştırmaları yaptı?

EXTRAMOPHYTE: Yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalabilen ve gelişip büyüyebilen bitkilerin yeryüzündeki strese uyum özelliklerini uzay ortamında devam ettirip ettiremediği yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalabilen ve gelişip büyüyebilen bitkilerin yeryüzündeki strese uyum özelliklerini uzay ortamında devam ettirip ettiremediği incelendi.

CRISPR-GEM: Bu deneyde, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek CRISPR tekniğinin mikro yer çekimi ortamda ne kadar etkili olduğu araştırıldı.

UYNA: Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması amaçlanarak yüksek entropili yeni nesil uzay alaşımları incelendi.

gMETAL: Bu çalışmayla uzay aracı motorlarının, itkinin yani aracın havada, karada veya suda ilerlemesi için gereken kuvvetin üretilmesinde daha verimli hale gelmesi hedeflenerek  kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile bunların bulunduğu akışkan ortam arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına düşük yer çekiminin etkisi gözlemlendi

UzMAn:  Mikroalgler, Dünya'da zorlu koşullara adapte olabilir ve karbondioksiti oksijene çeviren fotosentez işlevleriyle uzaydaki yaşam destek sistemleri için önemli bir potansiyele sahiptir. UzMAn deneyi ile bu alglerin düşük yer çekimi ortamındaki hareketleri gözlemlendi.

PRANET: Arılar tarafından üretilen propolisin düşük yer çekimi ortamındaki hareketleri gözlemlenerek uzay ortamında kullanılabilecek bir antibakteriyel ürün olup olamayacağı belirlendi.

METABOLOM: Astronotlardan alınan kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak analizler sayesinde uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

MİYELOİD: Bağışıklık sistemindeki değişiklikler miyeloid tipteki kan hücreleri özelinde araştırılacak. Bu hücrelerin özellikleri ve işlevlerinde uçuş öncesi ve dönüş aşamasındaki değişimler karşılaştırılarak uzay yolculuklarının kanserle birlikte bağışıklık sistemini ilgilendiren pek çok hastalık üzerine olası etkileri anlaşılmış olacak.

MESSAGE: MESSAGE deneyi ile astronotların bağışıklık sisteminin düşük yer çekimi koşullarında ne tür tepkiler verdiği, uzayda geçirilen süre arttıkça bağışıklığın nasıl bir uyum gösterdiği anlaşılmaya çalışıldı. Bu sorulara cevap bulunarak astronotların sağlığının daha iyi korunması ve uzayda kolonileşmeye yönelik planların güçlendirilmesi hedefleniyor.

MİYOKA: Düşük yer çekimli ortamda gerçekleştirilecek kurşunsuz lehimleme deneyi ile ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirdi.

OKSİJEN SATÜRASYONU: Hastalıkların tedavisinde erken teşhisin önemi hayatidir. Yapay zeka desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedeflenmektedir.

VOKALKORD: VOKALKORD deneyinde yapay zekadan yararlanarak seste meydana gelen frekans değişimlerinden solunum sistemi fizyolojisindeki rahatsızlıkların tespit edilmesi ve düşük yer çekimli ortamın insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedefleniyor.

ALGALSPACE: ALGALSPACE deneyi ile ülkemizin düzenlediği Ulusal Kutup Bilim Seferleri'nde örnekleri toplanan ekstremofilik yani sıcaklık, pH, tuzluluk, UV radyasyonu gibi aşırı çevresel koşullara uyum sağlayabilen mikroalgler ile ılıman koşullarda yetişen mikroalglerin uzay ortamında karşılaştırmalı üretimi gerçekleştiriliyor.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı

Deneyler ve sonuçları hakkında detaylı bilgi almak için Tübitak Bilim Genç internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesinde Kahramanmaraş depremleri unutulmadı ve saygı duruşunda bulunuldu.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı ilk deney yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement