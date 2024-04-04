Apple, resmi olarak iOS 17.5 beta güncellemesi ile birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu yeni sürüm kapsamında, iPhone'larda uzun süredir bulunan pil sağlığı menüsünün iPad cihazlar için de geleceği konuşuluyor.
Böylece artık iPad kullanıcıları da ilgili menüden maksimum pil kapasitesini ve döngü sayısını rahatlıkla görebilecekler. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılanan bu haber, tablet sektörü için de oldukça kritik bir gelişme olarak nitelendiriliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
iPad pil sağlığı menüsü resmen geliyor!
iPadOS 17.5 beta versiyonunun sızdırılan kodlarına göre, iPad'ler yakın zamanda düzenli kullanım halinde pilin vereceği tahmini performansı gösterecek. Böylelikle kullanıcılar pilin istenen verimliliği sağlayıp sağlamadığı hakkında kolayca bilgi sahibi olacak. Bunun yanında batarya hakkında da detaylı olacağı tahmin edilen bir ekran da mevcut olacak.
Fakat bu özelliğin yalnızca iPad Air ve iPad Pro modellerine geleceğini öne sürenler de var. Eğer bu iddialar gerçekten doğru çıkarsa, diğer iPad kullanıcıları bu durumdan pek de hoşnut olmayacaktır. Apple firmasının iPhone modelleri arasında da böyle ayrımlar gözettiğini bildiğimiz için, bu olasılığın gayet yüksek olduğunu söyleyebiliriz. iPadOS 17.5 güncellemesinin resmi olarak mayıs ayı içinde resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Günun sonunda, bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Apple'ın bu iPad modellerine iPadOS 18 güncellemesi gelmeyecek!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil iPad cihazlar iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Apple markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › iPadOS 17.5 Beta ile iPad Pil Sağlığı Menüsü Geliyor - Son Dakika
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırladığı müzik videosuyla gündeme oturdu. Video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getirerek müzikle uyumlu bir görsel şölen sunuyor. Sora'nın gelecekte daha kaliteli içerikler üretebileceği ve maddi yeterliliği olmayan içerik üreticileri için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ancak Sora, telif ihlali iddialarıyla eleştiri alıyor ve müzik sektörünün ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmıyor.
Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.
Samsung'un yeni Bespoke AI Serisi ev aletleri, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip. Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Ayrıca, Mobile Smart Connect özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebilirler.
Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı ilk elektrikli pickup modeliyle küresel pazara adım atacak. Toyota Hilux'tan daha büyük olacağı belirtilen araç, otonom sürüş ve konfora önem verecek. BYD'nin bu hamlesi, elektrikli pickup segmentinin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Motor özellikleri henüz belirsiz olan aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor.
Honor X7b, 2023 yılının son aylarında ortaya çıkan bir modeldir. Şimdi ise 5G destekli yeni versiyonu piyasaya sürüldü. Honor X7b 5G, Dimensity 6020 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 108 Megapiksel ana kamera, 6000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Ayrıca 6,8 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, 35W hızlı şarj desteği gibi özelliklere de sahiptir. Fiyatı ise 249 Euro seviyelerindedir.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 vatandaş bilgilendirildi.
Kayseri Üniversitesi, Doç. Dr. Ali Gezer'in yürütücülüğünü yaptığı 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' adlı TÜBİTAK projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip olup, bireylerin konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin yürütücüsü ve ekibi tebrik edilerek, benzer bilimsel çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir.
Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi. Eren, verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkat çekti ve Ulusal Açık Veri Portalı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?