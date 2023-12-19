 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
iPhone 16 Pro'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone 16 Pro'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı

Apple'ın iPhone 16 Pro modelinde ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğünün 48 Megapiksele yükseleceği iddia ediliyor. Bu bilgiye göre akıllı telefonda 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens yer alacak.

iPhone 16 Pro\'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı
19.12.2023 - 01:13,
Abone Ol

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 15 serisini tanıtarak akıllı telefon dünyasında bir kez daha dikkatleri üstüne çekti. Şirket, şu anda iPhone 16 serisi için çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru tanıtılacak serideki iPhone 16 Pro modelinin kamera özellikleri ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro için dikkat çeken iddia!

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 15 Pro modeline 48 Megapiksel ana kameraya ek olarak 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens yerleştirdi. Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler ise iPhone 16 Pro'nun yükseltilmiş kameralara sahip olacağını ortaya koydu.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan "Setsuna Digital" tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 16 Pro ile ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü 48 Megapiksele yükselecek. Buna göre akıllı telefonda 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens yer alacak.

Sonuç şaşırttı! vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi yaptık

Söz konusu bu iddia eğer doğruysa, iPhone 16 Pro'nun kamera performansında önemli bir artış olacağı anlamına geliyor. Bu önemli sızıntı, akıllı telefon, önümüzdeki yılın eylül ayında resmi olarak tanıtıldığında netlik kazanacak.

Öte yandan daha önce internete sızan bilgiler ise Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte 120mm optik zoom özelliğine geçiş yapacağını ortaya koyuyor. Buna göre Apple'ın dörtlü periskop zoom lens kullanacağı öne sürülüyor. Bir başka sızıntıya göreyse iPhone 16 Pro modeli, 3.274 mAh kapasitesinde bir batarya ile piyasaya sürülecek. Bu, selefine kıyasla yüzde 2,48 oranında daha yüksek kapasite ile geleceği anlamına egliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Iphone, Apple, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 16 Pro'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı - Son Dakika


00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04
100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı

Son Dakika
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 01:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: iPhone 16 Pro'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement