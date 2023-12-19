iPhone 16 Pro\'nun kamera özellikleri hakkında önemli bilgi ortaya çıktı

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 15 serisini tanıtarak akıllı telefon dünyasında bir kez daha dikkatleri üstüne çekti. Şirket, şu anda iPhone 16 serisi için çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru tanıtılacak serideki iPhone 16 Pro modelinin kamera özellikleri ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro için dikkat çeken iddia!

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 15 Pro modeline 48 Megapiksel ana kameraya ek olarak 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens yerleştirdi. Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler ise iPhone 16 Pro'nun yükseltilmiş kameralara sahip olacağını ortaya koydu.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan "Setsuna Digital" tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 16 Pro ile ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü 48 Megapiksele yükselecek. Buna göre akıllı telefonda 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens yer alacak.

Sonuç şaşırttı! vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi yaptık

Söz konusu bu iddia eğer doğruysa, iPhone 16 Pro'nun kamera performansında önemli bir artış olacağı anlamına geliyor. Bu önemli sızıntı, akıllı telefon, önümüzdeki yılın eylül ayında resmi olarak tanıtıldığında netlik kazanacak.

Öte yandan daha önce internete sızan bilgiler ise Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte 120mm optik zoom özelliğine geçiş yapacağını ortaya koyuyor. Buna göre Apple'ın dörtlü periskop zoom lens kullanacağı öne sürülüyor. Bir başka sızıntıya göreyse iPhone 16 Pro modeli, 3.274 mAh kapasitesinde bir batarya ile piyasaya sürülecek. Bu, selefine kıyasla yüzde 2,48 oranında daha yüksek kapasite ile geleceği anlamına egliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.