iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler

iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler

Apple, Eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geri sayımı başlatan şirket, iPhone 15 serisi ile önemli yenilikler sunmamasıyla eleştiri toplamıştı. iPhone 16 Pro ve Pro Max'ın ekran boyutlarının büyümesi öne çıkıyor. Sızdırılan görüntüler, iPhone 16 serisindeki değişiklikleri gözler önüne seriyor. Pro modellerinin ekran boyutları ve dikey kamera dizilimi dikkat çekiyor. Ayrıca Eylem Düğmesi tüm modellerde yer alacak.

29.04.2024 13:09
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Apple, Eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geri sayımı başlatan şirket, iPhone 15 serisi ile önemli yenilikler sunmamasıyla eleştiri toplamıştı. Peki iPhone 16 serisi ile tasarımda neler değişecek? iPhone 16 Pro ve Pro Max'ın ekran boyutlarının büyümesi öne çıkıyor.

iPhone 16 Pro Max ekranı 6,9 inç mi olacak?

iPhone 16 serisinin maket tasarımları olduğu iddia edilen yeni görüntüler internete sızdı. Bu görüntüler, iPhone 16 Pro Max'ten başlayarak yeni cihazlardan neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor. Daha önce belirtildiği gibi, standart modeller dikey kameralarla gelecek gibi duruyor.

iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler

X'te yayınlanan görseller iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelin maket versiyonlarını gösteriyor. En dikkat çekici değişiklikler Pro modellerinin ekran boyutlarında oldu. Buna göre iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ve Pro Max'in ise 6,9 inç ekrana yer vereceği söyleniyor.

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Sızdırılan cihazlar ayrıca iPhone 16 ve 16 Plus'ın sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca şu anda kullanılan çapraz kamera kurulumunun aksine, dikey bir kamera dizilimini benimseyeceğini gözler önüne serdi. Bu iPhone modellerinin de uzamsal video desteği kazanmasını hedefleniyor.

Maket görsellere baktığımızda iPhone 15 serisinde sadece Pro ve Pro Max modellerde yer alan Eylem Düğmesinin yeni serinin tamamında yer alacağını görüyoruz.

iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 serisinin tasarımı nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Eylül, Apple, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 16 Serisi Tasarımı Sızdırıldı: İşte Beklentiler - Son Dakika

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