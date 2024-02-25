iPhone\'lar Artık Otomobili Çalıştırabilecek

Hiç iPhone'unuzun ekranına dokunarak otomobili çalıştırabileceğinizi hayal ettiniz mi? Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri ile Apple arasındaki yenilikçi işbirliği sayesinde bu gerçeklik haline geldi. iPhone otomobil çalıştırma özelliği bizi dijital ve anahtarsız bir dünyaya daha da yaklaştırıyor.
iPhone'lar birçok modelde otomobil çalıştırma özelliğine sahip
Apple Wallet'ın araba anahtarı özelliği ile iPhone'unuzu dijital bir araba anahtarı setine dönüştürebilir, daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. En son araba anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlamadığınız günler artık geride kalmış olabilir.
Bu devrim niteliğindeki özellik, arabanızı sadece iPhone'unuz veya Apple Watch'unuzla kilitlemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyor. Ancak, muhtemelen şu soruyu soruyorsunuz: Peki bu devrim niteliğindeki teknolojiyi hangi araçlar destekliyor?
Android 12 CarKey özelliği ile araç anahtarına dönüşüyor
iPhone Car Key otomobil çalıştırma özelliğine sahip modeller
Aslında bu dijital dönüşüme ilk adım atan otomobil üreticisi BMW diyebiliriz. Alman otomobil devi bu teknolojiyi ilk benimseyen model oldu. BMW 5 serisinin tüm 2021 ve daha yeni modelleri tamamen iPhone'ların Apple Wallet araba anahtarı özelliği ile uyumlu.
Henüz erken günlerde olmasına rağmen, bu özellik hızla ivme kazanıyor. Birçok diğer üretici, gelecekteki modellerinde bu özelliği sunmak için sıraya girdi. Audi, Mercedes Benz ve Hyundai gibi markalar, Apple Wallet'in araba anahtarı özelliğini gelecekteki modellerine entegre etme planlarını paylaştılar.
İşte karşınızda, iPhone'ların araba çalıştırma özelliğini destekleyen otomobil modelleri:
1. BMW
2021–2023 1 Serisi
2021–2023 2 Serisi
2021–2023 3 Serisi
2021–2023 4 Serisi
2021–2023 5 Serisi
2021–2023 6 Serisi
2021–2023 8 Serisi
2021–2023 X5
2021–2023 X6
2021–2023 X7
2021–2023 X5 M
2021–2023 X6 M
2021–2023 Z4
2022–2023 i4
2022–2023 iX
2022–2023 iX1
2022–2023 iX3
2023 i3
2023 i7
2024 i5
2. BYD
2022–2023 HAN
3. Genesis
2023 GV60
2023 G90
4. Hyundai
2023 Palisade
2023 IONIQ 6
5. Kia
2023 Telluride
2023 Niro
2024 Seltos
2024 EV9
6. Lotus
7. Emeya EV
8. Mercedes-Benz
2024 E-Serisi
Sonuç olarak, artık fiziksel araba anahtarlarını ortadan kaldırmak mümkün. Bu modellerin her biri hem NFC'yi hem de Bluetooth bağlantısını destekliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, sadece ek bir kolaylık sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha entegre bir dijital yaşam tarzına doğru önemli bir adımı temsil edecek gibi görünüyor.
Apple Wallet'ın araba anahtarı özelliğine, yakın gelecekte daha fazla otomobil şirketinin katıldığını görebiliriz. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone'lar Artık Otomobili Çalıştırabilecek - Son Dakika
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