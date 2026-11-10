İspanya, TikTok'un faaliyetini 1183 istismar paylaşımı nedeniyle durdurmasını istedi - Son Dakika
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İspanya, TikTok'un faaliyetini 1183 istismar paylaşımı nedeniyle durdurmasını istedi

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İspanya hükümeti, TikTok'un çocuk istismarı içeriklerini tamamen kaldırmasına kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, savcılık ve Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını, platformda bin 183 müstehcen paylaşım tespit edildiğini bildirdi.

İspanya hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'a çocuk istismarına ilişkin içerikleri tamamen kaldırana kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

İspanya hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'u mercek altına aldı. Hükümet, çocuk istismarına ilişkin içeriklerinde yer aldığı milyonlarca kez görüntülenen bin 183 müstehcen paylaşımın tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Hükümet, sosyal medya platformu TikTok'a çocuk istismarına ilişkin içerikleri tamamen kaldırana kadar ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, TikTok hakkında işlem yapılması için savcılığa ve Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını aktararak, "Sosyal medya hukuksuz bir alan olamaz" dedi.

İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es, dün yayımladığı araştırmada, çocuk istismarını içeren videoların platformda en az 48 milyon kez görüntülendiğini ortaya çıkarmış, 26 binden fazla hesabın söz konusu içeriklere yorum yaptığı ve bunları paylaştığını belirtmişti. Araştırmanın yayınlanmasının ardından TikTok, çocuk istismarı içeriklerine ulaşılmasını sağlayan iki arama terimini İspanya'daki kullanıcılar için kısıtlamıştı. Ancak diğer Avrupa ülkelerinden yapılan aramalarda aynı içeriklere hala ulaşılabildiği kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, daha önce yapay zeka tarafından oluşturulan çocuk istismarına yönelik içerikleri yaydıkları gerekçesiyle X, Meta ve TikTok hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti.

Kaynak: İHA
TeknolojiGençlikİspanyaÇocukDünyaSon Dakika

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